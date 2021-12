Ayudas humanitarias a familias damnificadas por la ola invernal

El secretario de Gestión del Riesgo Armando Cabrera Rivera, en compañía de la gestora Social Luz Marina Trujillo, luego de una visita técnica y evaluación preliminar de daños, hicieron entrega de ayudas humanitarias, y elementos de primera necesidad para solventar los requerimientos más apremiantes de las familias afectadas por las fuertes lluvias de la semana anterior que dejaron serias inundaciones en distintos sectores.

En el Parque Mirador del Sur se llevó a cabo la entrega de estas ayudas humanitarias, a familias damnificadas de los asentamientos La Primavera, El Lago y La Isla, de la comuna Seis de Neiva, representadas en 256 mercados, 256 sabanas, 250 colchones y algunos elementos como ropa y zapatos que han sido donados por la comunidad por medio de una Donatón.

Armando Cabrera, resaltó la importancia de no habitar en zonas de alto riesgo, recomienda no comprar predios no legalizados y no arrojar basuras en ríos o vías, ya que estas son unas de las causantes de las inundaciones, revisar las viga canales, porque la prevención siempre será la mejor opción.

“Tan pronto nos enteramos de estas inundaciones, nos pusimos la mano en el corazón y hablamos con amigos, solicitando apoyo con lo que pudieran, alimentos no perecederos, colchonetas y ropa en buen estado. La persona que nos apoya en estos temas sociales es Gorky Muñoz Calderón, una persona muy preocupada porque el pueblo tenga una mejor calidad de vida y aportamos nuestra ayuda. Invitamos a las personas, a que también se pongan la mano en el corazón, y hagan llegar su donación a la Oficina de Bomberos,” dijo la gestora Social Luz Marina Trujillo

Donaciones

Efectivamente de acuerdo al Ideam, los pronósticos continúan con las precipitaciones en aumento. El mes de noviembre fue el de mayor incidencia y hay varias familias damnificadas en otros sectores como Bajo Tenerife, asentamiento Los Andesitos y otros sectores de las comuna 5, 7 y 8, por lo que se está invitando a todos los neivanos para que se acojan a esta Donatón, que está liderando la Gestora Social del municipio, donde a través del Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, poder recibir estas ayudas que solidariamente salgan del corazón para apoyar a estas personas afectadas.

Reacciones

“Me siento muy contenta, muy agradecida con el Alcalde por esta ayuda, que mi Dios me lo bendiga”, manifestó Ana Montealegre, damnificada del asentamiento La Isla.

“Muy gradecida y contenta, la creciente se llevó todo, los colchones todo, entonces estoy agradecida con eso”, Sandra Patricia Céspedes, damnificada.