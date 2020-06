Avanza entrega de ayudas alimentarias a adultos mayores de Neiva

La Administración realiza el acompañamiento y supervisión de las jornadas de entrega de los complementos nutricionales al adulto mayor.

Con total normalidad avanza la entrega de los kit nutricionales por parte de la Administración Municipal y Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión a todos los beneficiaros del programa Adulto Mayor, con el objetivo de llevarles los paquetes alimentarios para suplir los alimentos a los que tenían acceso en cada uno de los Centros Vidas a los que asistían.

Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, los líderes y delegados asignados por la Secretaría de la Mujer Equidad e Inclusión, vienen haciendo entrega de los complementos nutricionales pendientes de los meses de marzo y abril que contienen productos de primera necesidad a los adultos mayores de la zona rural y urbana.

“Quiero contarles que desde el miércoles dimos inicio a la entrega de kits nutricionales que estaban pendientes del mes de marzo y abril, estamos llegando casa a casa para entregar directamente a las personas beneficiarias de los Centros Vida, subsedes, grupos modalidad satelital entre otros. En estos días hemos entregado más de 1000, como complemento al programa de Atención Integran al Adulto Mayor», indicó Camila Ortega.

Las Entregas

La primera ruta de entrega inició en los barrios las Margaritas, Condado de Santa Marta y Cuarto Centenario de la comuna 6, allí se lograron repartir 132 kits alimenticios del programa de Atención Integran al Adulto Mayor.

Posteriormente llegaron a Canaima, Fronteras de Mileno, Limonar, IV Centenario y Oasis I, II y III etapa, en esta jornada se entregaron 274 kit nutricionales.

Esta entrega continuó el 05 de junio, donde 98 adultos mayores de los barrios el Limonar, Timanco, Loma Linda, Arismendi, José Antonio Galán, Buenos Aires y Emayá fueron beneficiados de 196 kit nutricionales. El domingo, en la comuna uno, llegaron a los barrios Santa Inés, El Triángulo, Cándido, Camilo Torres, El lago, y Acrópolis.

Así mismo, se entregaron a 250 adultos mayores de la comuna 3 de los barrios Falla Bernal, Las Mercedes, Brisas del Magdalena, Asentamiento Tenerife, Santa Librada, Caracolí, Chapinero, Plazas Alcid, José Eustacio Rivera, La Estrella, Las Delicias, Reinaldo Matiz, Rojas Trujillo, Villa Patricia y Rodrigo Lara Bonilla.

Nataly Galindo, Directora Centro Vida Manzanares, explica que estas entregas continuarán en todas las comunas de Neiva. «La idea es abarcar toda la comuna 6, tocar todos los barrios que tenemos esta población y que pertenecen al Programa de Adulto Mayor como Centros Vida, Grupo modalidad satelital», contó la representante.

Gracias a estas entregas que viene realizando la Administración municipal en cabeza del Alcalde Gorky Muñoz, son muchas las familias que hoy agradecen por esta gran gestión.

En total, la Administración Municipal realiza la entrega de 3.700 mercados a 1.850 beneficiados en toda la ciudad, para completar las 7.000 raciones a adultos mayores de esta primera fase de ayudas.

Reacciones

Rosa Nubia Cardona

Muy alegre, muy contenta, porque no teníamos casi nada para comer, gracias a la Alcaldía, a la junta que nos ayudó a todos los que nos hicieron esta entrega que Dios los bendiga y me los guarde. A Gorky muchas gracias porque de verdad recibimos la ayuda de él como lo estábamos esperando, me voy contenta y feliz.

Rogelia Quiroga Díaz

Muy contenta y feliz porque me dieron mi mercadito que lo necesitaba, lo voy a aprovechar porque lo podré disfrutar con mis hijos. No tenemos mercado y gracias a Dios ya nos llegó.

Bertha Espitia

Primero que todo agradecerle a Dios y al Alcalde que ha sido la persona adecuada para que los haya enviado a ellos, a los administrativos que dirigen que al igual pido mucho por ustedes aunque no los distinguía, me lleno de satisfacción y alegría de ver que a veces uno dice que las entidades gubernamentales no hace nada por la humanidad o por el país o por el departamento pero así sea por este flagelo que estamos viviendo, me place nuevamente reconocer el valor de las personas que verdaderamente se interesan por el beneficio de las personas de la tercera edad que es de mucho beneplácito para nosotros recibir estas ayudas.