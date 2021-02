Autorización a colegios privados para iniciar plan de alternancia en Neiva

Son 14 mil estudiantes que ya están matriculados en los colegios privados de Neiva.

La Secretaría de Educación entregó la autorización a 16 instituciones privadas educativas de Neiva, que habían solicitado ingresar al Programa de Alternancia y que cumplieron con los requisitos de bioseguridad para implementar la iniciativa.

El secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Mosquera señaló que tomar la decisión del modelo de alternancia fue bastante difícil, por la situación que vive el municipio de Neiva, con respecto a la ocupación alta de camas de Unidad de Cuidados Intensivos.

“Estamos venciendo la pandemia, sabemos del impacto que ha generado el Covid en las instituciones privadas a todo nivel, ha afectado todas las actividades del desarrollo humano, generando desabastecimiento y hambruna”, dijo el funcionario.

Colegios habilitados

Aspaen Gimnasio Yumaná

Aspaen Gimnasio La Fragua

Lion Hilo School

Anglocanadiense

Colombo Inglés

Gimnasio Infantil Mi Alegría de Vivir

Empresarial de Los Andes

Mis Monachos

San Bernardino

Simón Bolívar

Genios Kiss

Reuven Feurstein

Institución Educativa Smart Kids School

Sena de la Carrera Quinta y Zona Industrial

Tell Me The Way, establecimiento de Educación para el Trabajo

Opiniones

Fermín Beltrán, Director del Sena

“Recibimos esta autorización con mucha responsabilidad, sabemos que la Secretaría de Educación se ha tomado el tiempo necesario porque por encima de todo está el derecho a la salud y me parece que la entregan en momentos en que consideran tenemos las condiciones para ello”.

Eliot Jiménez Sánchez, Anglocanadiense

“Recibimos esta notificación de la Administración Municipal con mucha alegría, es el reflejo de un trabajo en equipo que realiza el colegio Anglocanadiense en donde la adecuación y los protocolos que tenemos de bioseguridad, dan cuenta de un proceso de excelencia y que busca el bienestar de todos y cada uno de nuestros estudiantes”.

Orlando Arias Rujana, Colombo Inglés del Huila

“Estamos muy felices, hemos avanzado muchísimo en todos los elementos de bioseguridad, tenemos unos protocolos excelentes, tanto que fueron reconocidos por el Consejo Británico de Colombia. Estamos planeando el regreso de los niños a partir del 1 de marzo y vamos a implementar el proceso, en una inversión que supera los 200 millones de pesos, en lavamanos, internet exclusivo y plataformas digitales”.