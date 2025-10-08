Alcaldía de Neiva y ESIP, denuncian nuevo hurto en la avenida Inés García de Durán

A menos de ocho días de haber entregado este tramo vial con sus esculturas restauradas y la vía completamente iluminada, el equipo técnico de la ESIP reporta el hurto de más de 25 metros del cableado principal.

Con un proceso de expansión, reposición de luminarias, reflectores y más de 400 metros de cableado que había sido hurtado en la avenida Inés García de Durán, la Empresa de Servicios de Iluminación Pública y la Administración Municipal, le entregaron a la comunidad las esculturas de los pasos del Sanjuanero Huilense restauradas y la vía totalmente iluminada.

Sin embargo, en las últimas horas, personas inescrupulosas robaron más de 25 metros del cable de la red principal que alimenta de energía toda la avenida, dejando en oscuridad gran parte del tramo vial.

Después de la visita técnica realizada junto a la Policía Nacional, se adelantarán las investigaciones necesarias para dar con los responsables, que de manera reiterativa hurtan el cableado, los transformadores y las luminarias de este sector.

Desde la Administración Municipal y ESIP, se le invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho anormal con el sistema de alumbrado público, ante la línea 123 de la Policía Nacional.