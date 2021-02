Alcaldía de Neiva entregó subsidios de arrendamiento a familias damnificadas por incendios

La Secretaría de Gestión del Riesgo del Municipio de Neiva, realizó la entrega de $4.500.000 representados en subsidios de arrendamiento, para 6 familias damnificadas por incendios estructurales en los barrios Villa Colombia y El Centro.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Neiva, realizó la entrega de cánones de arrendamiento a las familias damnificada tras incendios estructurales registrados el pasado mes de diciembre y enero.

El auxilio fue entregado, a la familia afectada por la conflagración del pasado 29 de diciembre en la Carrera 3 con calle 2A del barrio El Centro y, a las familias que ocupaban las cuatro viviendas con pérdida total en el incendio que se presentó el 10 de enero en el barrio Villa Colombia, igualmente, a una familia que tuvo perdida parcial de vivienda por caída de un árbol en el asentamiento La Provincia.

Desde el momento que se presentaron estos hechos, la Administración municipal inició el censo y atención necesaria a cada una de las familias afectadas, y quienes el día de hoy recibieron un subsidio por valor de $750.000 que tendrá como destinación el pago del canon de tres meses de arrendamiento.

Según explicó el secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, “Este canon representa una reubicación por el término de tres meses, para que estas familias posteriormente, bajo el programa de resiliencia regresen a su normalidad”.

De este modo, la Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, entregó en esta oportunidad un monto total de $4.500.000 en ayudas humanitarias.

Familias que recibieron el auxilio

Para Julio Alberto Rueda Hernández, uno de los beneficiarios, la ayuda que recibe constituye un apoyo importante para suplir los gastos, tras la pérdida de su vivienda.

“Mi vivienda se afectó completamente, no quedó sino solo el lote, no quedó nada parado, todo se quemó. Me tocó decirle a un compañero que me dejara un arrendamiento para poder sobrevivir mientras tanto. Gracias al alcalde Gorky Muñoz que nos dio un canon de arrendamiento por tres meses, que con eso más o menos nos sostenemos mientras seguimos trabajando para salir adelante”, manifestó.

Leidy Johana Puchico Ortiz, es otra damnificada que recibió este subsidio para solventar su situación económica.

“Yo quedé completamente sin nada, todo se quemó en la vivienda donde vivía con mis cuatro hijos. Yo estoy en este momento donde un abuelito que me está dando posada en una piecita. Con este dinero conseguí lo de pagar un arriendo para trastearme hoy o mañana. Todavía no tengo los recursos para volver a construir en Villa Colombia.

Agradezco al alcalde Gorky Muñoz, que ha estado pendiente de nosotros, de las cosas que necesitamos, a los bomberos también”.

Por su parte, Hortensia Velandia Chávez, a quien la noche del pasado 29 de diciembre un corto circuito afectó todo el segundo piso de la vivienda paterna, destacó esta importante ayuda que hoy le brinda la Administración Municipal.

“Este auxilio nos beneficia para poder pagar arriendo por tres meses, estamos en una pieza mientras arreglamos la casa donde vivía con dos sobrinos, mi hija, mi nieto y mi esposo. Gracias señor alcalde, esta es una ayuda que nos sirve para todos”.