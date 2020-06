Administración Municipal entregó mercados a víctimas del conflicto armado en Neiva

Las ayudas están siendo entregadas por la Oficina de Paz y derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva.

Un total de 434 ayudas humanitarias, ha gestionado la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva, para la población víctima del conflicto armado, que como cuenta María, están viviendo los impactos económicos causados por el aislamiento social.

“Primero me desplazaron con mi familia del Caquetá, luego nos fuimos a vivir a Nariño, de allá unos grupos al margen de la ley nos obligaron a trasladarnos porque mi esposo prestó servicio militar, entonces llegamos a una invasión en Neiva y todavía estamos por allá. Tenemos dos niñas de 13 y 3 años, y a mi esposo lo cogió la pandemia fuera de Neiva”, cuenta María*, una de las víctimas del conflicto armado del municipio, beneficiada con la entrega de uno de los 434 kits alimentarios.

Estas ayudas humanitarias llegaron gracias al trabajo articulado con la Unidad para las Víctimas y la iniciativa solidaria de la Alcaldía de Neiva: Minga Social Primero Neiva, a través del apoyo y la gestión de la Oficina de Paz y Derechos Humanos. La iniciativa busca mitigar el impacto económico que la medida del aislamiento social ha causado, y que ha afectado a la población víctima, según explicó Esmith Duarte Cano, jefe de la Oficina de Paz.

“Económicamente ha sido duro porque pues la verdad nosotros no tenemos trabajo estable, nosotros reciclamos. Nos ha tocado vernos en situación pesada para los niños, la comida, no se puede salir, no alcanza para todo por ejemplo la leche que es muy cara, pero ahí vamos y pues muy agradecida porque en esta situación que estamos es una gran ayuda, una bendición de Dios”, concluye esta mujer de 29 años, que agradecida, reclamó los alimentos para su hogar.

Los kits alimentarios gestionados a través de la Unidad para las víctimas contaron con 14 libras de arroz, 2 libras de frijol, 2 libras de lenteja, 800 gramos de leche en polvo, 2 libras de panela, 1 libra de sal, 2 libras de azúcar, 1 libra de café, 2 libras de chocolate, 1 libra de harina de trigo, 1 libra de harina precocida, 1 libra de espagueti, 1 litro de aceite y 3 latas de atún.

La distribución de estos mercados se ha hecho con el apoyo de la Mesa Municipal de Víctimas, en los mismos sitios en donde habitan, para evitarles gastos en desplazamiento.

Primera entrega

Los primeros 162 kits alimentarios se entregaron el día cuatro de junio, en manos de la representante de la Mesa Municipal de Víctimas: Derly Pastrana, quien se ha encargado de acompañar los procesos y verificar que se cumpla con lo establecido en el papel.

“Pudimos apoyar a 38 organizaciones sociales de víctimas de Neiva con 162 mercados, raciones muy buenas con la que las familias quedaron satisfechas. Nos han expresado mucho agradecimiento tanto a nosotros como líderes que nos hemos puesto la camiseta, como al señor alcalde porque él ha tenido la voluntad de atendernos y de articular con nosotros” precisó Derly Pastrana.

Adicionalmente, la jefe de Oficina de Paz atendiendo requerimientos a través de la Defensoría del Pueblo o de peticiones personales ha entregado otras ayudas humanitarias más.

Finalmente, Nufal Cicero, desplazado de departamento de Boyacá señaló como buenas las medidas que se han tomado, “aunque estemos luchando con un enemigo que no vemos, no conocemos y no lo tocamos, entonces es muy difícil y más cuando la situación económica está de por medio”, y además agrega que le parece una gestión buenísima del alcalde y que le ha llegado a mucha gente, “por lo menos hoy ya no tengo que pensar con que voy a hacer mercado el fin de semana” expresó.

* El nombre de María fue cambiado para proteger su identidad.