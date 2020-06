7 de cada 10 personas contagiadas de Covid-19 en Neiva, ya se recuperaron

En Neiva 108 personas le han ganado la batalla al COVID-19.

El buen momento contra la pandemia que vive la ciudad, se refleja también en los seis días que cumple sin reportes positivos.

Neiva vive sus días más esperanzadores en la lucha contra el COVID-19. Hace seis días no registra un solo paciente nuevo con el virus, y como si fueran pocas las noticias alentadoras, en una semana, la ciudad pasó de tener un 55% de pacientes recuperados (77 casos) a un 76%, es decir, 108 personas que le han ganado la batalla al mortal virus.

Esto en otras palabras quiere decir que durante la última semana solo dos pacientes nuevos se han registrado en la ciudad, mientras que 31 personas se han recuperado, lo que significa que hoy solo quedan 30 contagiados en la ciudad, de los cuales 29 se encuentran estables en sus viviendas y solo 1 hospitalizado, aunque fuera de peligro.

Las buenas noticias generan un parte de tranquilidad en la comunidad, y también de alegría en Neiva, una de las primeras ciudades del país en presentar casos de coronavirus, pero también, de implementar medidas de contención y mitigación, por parte de la Administración Municipal que lidera Gorky Muñoz Calderón.

“Es un trabajo articulado del cual no me interesa vanagloriarnos, porque pienso que esto aún no ha comenzado, hemos articulado muy bien todas las posibilidades que nos ha dado nuestro Alcalde de hacer una contención real, con un respeto profundo por la salud de los habitantes de Neiva y eso nos ha servido como un soporte importante para evitar que esa propagación que en este momento pudiera ser peor. Que hoy esté bastante detenida no significa que a futuro no vayan a salir nuevos casos, y que en algún momento no lleguemos a tener algunas complicaciones, pero lo que sí le quiero dejar claro a la comunidad es que avalados por todos los procesos de contención de la economía que ha generado nuestro Alcalde, hemos logrado generar estas cifras”, destacó Lina María Rivas Dussán, Secretaria de Salud de Neiva.

La funcionaria destacó el trabajo que ha realizado su equipo, el cual trabaja diariamente en todos los procesos de búsquedas activas comunitarias, seguimiento, evaluación y control, en la generación de la segunda muestra y tercera cuando es necesario, en el aislamiento y seguimiento con las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) y la red prestadora.

Seis días sin casos

Desde el pasado 30 de mayo, Neiva no registra casos positivos, y un 20% de las 35 personas que se encuentran con el virus, presentan sintomatología leve, y 1% moderado.

“El balance es muy positivo y es el momento de darles las gracias a todos, y a quienes en algún momento se sintieron un poco coaccionados por nuestro actuar, decirles que nuestro propósito es custodiar la salud de los neivanos y es lo que seguiremos buscando”, comentó la Secretaria de Salud.

La jefe de la cartera de salud del Municipio, explicó que sumado a este positivo panorama, la ciudad sólo registra una persona con COVID-19 en hospitalización con síntomas moderados, y ninguno en UCI, o cuidados intensivos.

“Hasta el momento tenemos una capacidad instalada ocupada de la siguiente manera: Diez IPS Prestadoras de servicios de baja, mediana y alta complejidad, en las cuales tenemos en UCI 17 personas adultas, lo que representa un 13.2%; UCI pediátrica siete personas, 20.6%; hospitalizados 47 personas lo cual nos coloca en un 28%, y en observación 1%. Y de todos estas, ninguna persona es COVID-19 confirmado, aunque hay la posibilidad de que a algunas se les esté adelantando la muestra y es lo que buscamos, ya que todos los sintomáticos respiratorios leves o moderados deben ser tamizados para la prueba y seguimiento”, explicó la funcionaria.

Aislamiento rindió frutos

De igual forma, la Secretaria de Salud destacó que el aislamiento rindió frutos y permitió frenar una mayor propagación del virus, sin embargo, el llamado es a no bajar la guardia y continuar alertas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad pertinentes.

“Son muchas cosas, lo más importante fue haber tenido a las personas en cuarentena, a eso le seguimos con el apoyo permanente del Departamento, porque hemos contado al 100% con el Departamento y con su equipo epidemiológico a nuestro equipo que es absolutamente funcional, que ha estado desde el 13 de marzo 24 horas disponibles en la respuesta no solo a todo lo que tiene que ver con los positivos, también para evitar que sean más casos, en el aislamiento, existen personas que están al margen de la normatividad, esto ya es la responsabilidad de cada uno, pero en este momento, tenemos que sumarnos a la mayoría, la cual ha solicitado la prueba y ha cumplido el aislamiento”, concluyó la funcionaria.