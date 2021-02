171 excombatientes en Huila regresan a clases para continuar su proceso educativo

Maestro Itinerante llega a los territorios de las regiones más apartadas de Colombia con una oferta educativa dirigida a adultos, que les permite completar sus estudios en básica primaria, secundaria y media. Foto: Comunicaciones ARN

El Gobierno Nacional promueve el acceso y permanencia de los excombatientes en el sistema educativo colombiano en zonas de difícil acceso.

133 hombres y 38 mujeres de la ciudad de Neiva y 18 municipios del departamento del Huila que adelantan su proceso de reintegración y reincorporación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, retornan a clases con la estrategia ‘Maestro Itinerante’.

El modelo del programa ‘Maestro Itinerante’ implementado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, mediante convenio interinstitucional con la ARN, es una propuesta de educación flexible que busca que la población de excombatientes acceda a los servicios de alfabetización, educación básica formal y media por ciclos lectivos especiales en la modalidad semipresencial.

Para Andrés Stapper, director general de la ARN: “La educación hace la diferencia para lograr la estabilidad de los excombatientes, sus comunidades y sus familias, contribuyendo a su desarrollo productivo, con el reto de educarse, mientras se generan opciones de sostenibilidad económica, que les permitan un exitoso tránsito a la legalidad”.

‘Maestro Itinerante’ permite que la escuela sea quien visite al estudiante. Es una oportunidad para que aquellas personas que se encuentran en zonas rurales dispersas, donde la oferta pública es limitada y no se cuenta con facilidad para la conectividad. Es el caso de Diomedes Valle, estudiante de ‘Maestro Itinerante’, quien afirma: “El estudio es una de las cosas más importantes que uno debe hacer en su vida, desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar cuando estaba pequeño, ahora me tocó a mi edad y quisiera seguir estudiando para aprender mucho más”.

Para Jaime Leal Afanador, rector de la UNAD, “Maestro Itinerante es un proyecto cuyo pilar se ha enfocado en la proyección social y comunitaria, para contribuir desde la educación a eliminar las condiciones de vulnerabilidad en los territorios afectados por el conflicto armado interno”. Este proyecto busca llegar a los territorios más alejados del país, para asegurar a los excombatientes, el goce pleno de uno de los derechos más importantes como es el de la educación con calidad.

El desarrollo del convenio cuenta con el acompañamiento técnico del Ministerio de Educación Nacional y con la participación de las Secretarías de Educación y las Instituciones Educativas de los territorios y llega a 2.800 personas en 286 municipios de 28 departamentos de toda Colombia.

Datos de interés