Vertiv completa la adquisición de ThermoKey, ampliando su portafolio de rechazo de calor para centros de datos de IA

Se espera que la adquisición fortalezca las capacidades de gestión térmica y la capacidad de manufactura en Europa, Medio Oriente y África para dar soporte a la computación de alta densidad

Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, anunció hoy la finalización de la adquisición de ThermoKey S.p.A., un proveedor líder de tecnologías de rechazo de calor e intercambio térmico con relaciones de larga data con fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas.

La adquisición amplía el portafolio de gestión térmica y las capacidades de manufactura de Vertiv, particularmente en Europa, Medio Oriente y África (EMEA), y fortalece su capacidad para ofrecer soluciones a nivel de sistema a lo largo de toda la cadena térmica para fábricas de IA y centros de datos de alta densidad.

ThermoKey se beneficia de la escala global de Vertiv, lo que respalda un crecimiento acelerado y un acceso ampliado al mercado, al tiempo que mejora la capacidad de Vertiv para proporcionar arquitecturas térmicas que ayudan a los clientes a planificar para múltiples generaciones de cómputo futuras.

Vertiv actualmente utiliza las tecnologías de ThermoKey en soluciones térmicas selectas. El conjunto tecnológico de ThermoKey incluye soluciones de intercambio de calor, enfriadores secos y compatibilidad con refrigerantes de bajo GWP y naturales que complementan el portafolio de Vertiv, brindando a los clientes flexibilidad para optimizar el rendimiento, las condiciones del sitio y el crecimiento. Fundada en 1991, ThermoKey aporta más de 30 años de experiencia en ingeniería, diseño interno y capacidades de producción para dar soporte a sus clientes y mercados.

«Los clientes están escalando la infraestructura de IA a un ritmo sin precedentes, y el rendimiento térmico es ahora un habilitador crítico de capacidad y eficiencia», dijo Giordano Albertazzi, CEO de Vertiv. «Con ThermoKey, estamos fortaleciendo nuestras capacidades para ofrecer soluciones diferenciadas, integradas y de alto rendimiento en rechazo de calor que ayudan a los clientes a implementar más rápido, operar de manera más eficiente y escalar con confianza».

Las operaciones de ThermoKey en Rivarotta, Italia, continuarán siendo un centro clave para manufactura, ingeniería y soporte. Giuseppe Visentini, CEO de ThermoKey, continuará liderando el negocio, proporcionando continuidad para empleados, socios y clientes. «Unirse a Vertiv significa llevar nuestra experiencia en intercambio de calor a una cadena térmica completa e integrada que sirve a centros de datos de alta densidad», dijo Visentini. «Compartimos el rigor de ingeniería y el enfoque en el cliente de Vertiv. ThermoKey se une a Vertiv en un camino de crecimiento sostenido, y desde Italia continuaremos construyendo sobre ese impulso y contribuyendo a la fortaleza del grupo en EMEA y en todo el mundo».

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