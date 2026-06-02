Nueva central de beneficio que transforma modelo de venta del café

– Los cafeteros pasarán de invertir entre 15 y 20 días de trabajo (postcosecha) a tan solo un día de trabajo

– Recolectar el café, entregarlo y cobrarlo es el nuevo modelo que transformará la vida de los caficultores. La Cooperativa Coocentral estará operando este Centro construido por la empresa de los cafeteros: Almacafé de la FNC

– Con este nuevo modelo los caficultores también se beneficiarán económicamente al reducir el consumo de energía, menos agua y sin tener que asumir el mantenimiento

– Tanto la pulpa como el mucílago serán utilizados para fabricar energía, alimentos, fertilizantes, alcoholes, bio-herbicidas -entre otros- en este proceso de Economía Circular

– La nueva Central de Transformación y Beneficio de Café permitirá a los caficultores procesar 35 mil kilos de café al día. El equivalente a más de medio millón de tazas de café

– Con la presencia de más de 100 caficultores de todo el país, la FNC inaugura en el Huila -el departamento de mayor producción cafetera con 2,7 millones de sacos anuales- un modelo innovador de beneficio sostenible para caficultores.

La Federación Nacional de Cafeteros inaugurará mañana en Gigante, Huila, la nueva Central de Transformación y Beneficio de Café, una apuesta que busca mejorar las condiciones de vida de los caficultores e incrementar la calidad del café a través de un modelo que busca estandarizar el proceso de beneficio y secado, generar mayor valor a través del aprovechamiento de la materia prima residual y lo más importante mejorar las condiciones de vida de los cafeteros que podrán tener importantes ahorros en materia de infraestructura individual de beneficio y más tiempo para otras labores.

Hoy en día un cafetero invierte mínimo dos semanas postcosecha (recoge la cereza, almacena, lava, despulpa y seca hasta obtener el café conocido como pergamino seco) proceso que se reduce – con esta nueva Central- a tan solo un día en dos pasos: recolectar la cereza y entregar en dicha Central en donde se conserva el sistema solidario a través de la Cooperativa.

La Central permitirá procesar en su primera fase hasta 35 mil kilos de café cereza al día, y busca consolidarse como un modelo innovador de uso eficiente de todo el producto de café, estandarización de la calidad y reducción del impacto ambiental.

La central fue diseñada para facilitar la operación de los caficultores optimizando sus tiempos, reduciendo el uso de maquinaria y mejorando la consistencia en taza mediante procesos estandarizados y controlados. Además, permitirá producir café pergamino y café verde excelso con mayores estándares de calidad.

Esta iniciativa también incorpora un modelo de bioeconomía circular a través del aprovechamiento de materia prima residual como la pulpa, la cáscara y el mucílago, que podrán utilizarse como fertilizantes, biocombustible o insumos para alimentación animal, fortalecer la competitividad de los productores y avanzar hacia una caficultura más innovadora y sostenible.

La Central de Beneficio hace parte de la visión estratégica de industrialización impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros para generar más valor desde el origen, fortalecer la competitividad del sector y dinamizar la economía regional de los cafeteros, en este caso en el departamento de mayor producción de café: el Huila.

“La calidad del café se potencia y custodia en el beneficio. Esta apuesta representa una evolución en la manera en que Colombia procesa su café, integrando innovación, sostenibilidad y productividad para beneficiar directamente a los caficultores”, señaló el gerente general Germán Bahamón.

La inauguración oficial se realizará este martes 26 de mayo como parte de los objetivos trazados por la Federación para fortalecer la competitividad, sostenibilidad e industrialización del café colombiano desde el origen.

Además de su impacto operativo y ambiental, la Central de Transformación y Beneficio busca impulsar la economía regional y fortalecer el ecosistema cafetero del Huila a través de una apuesta construida desde la asociatividad, la innovación y el desarrollo productivo.