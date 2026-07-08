Vehículos eléctricos crecieron 207 % en Colombia: ¿Cómo está respondiendo el sector asegurador?

Más de 41.700 vehículos eléctricos e híbridos se matricularon en Colombia durante el primer cuatrimestre de 2026. Los eléctricos crecieron 207 % y los híbridos 73,4 % frente al mismo periodo de 2025.

Ante el crecimiento de la movilidad electrificada, HDI Seguros Colombia amplió sus asistencias con soluciones para carga, auxilios económicos para compra e instalación de cargadores y acompañamiento especializado.

La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en Colombia, impulsada por una mayor oferta de modelos en el mercado, incentivos para los usuarios y el creciente interés de los consumidores por alternativas de movilidad que combinan innovación, ahorro y un menor impacto ambiental.

Prueba de ello es que, durante el primer cuatrimestre de 2026, se matricularon más de 41.700 vehículos eléctricos e híbridos en el país. Los eléctricos fueron los que más crecieron, con un aumento superior al 207 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los híbridos registraron un crecimiento del 73,4 %, según cifras del RUNT consolidadas por Fenalco y la Andi.

Esta tendencia ha sido particularmente notoria en ciudades como Bogotá, que concentró el 50 % de las matrículas de vehículos eléctricos del país, con 5.365 registros, y Cali, que alcanzó 613 unidades y un crecimiento cercano al 134 %. No obstante, el avance de estas tecnologías ya no se limita a las principales capitales: ciudades como Rionegro registraron un incremento del 1.000 % en las matrículas de vehículos eléctricos frente a abril del año anterior, mientras que Pereira se destacó por el crecimiento de los híbridos, con un aumento del 755,6 %.

A medida que este parque automotor gana espacio en las vías colombianas, las aseguradoras también han comenzado a adaptar sus servicios para responder a las diversas particularidades de este segmento.

«Los vehículos eléctricos e híbridos tienen características de operación distintas a las de los automóviles tradicionales, por lo que requieren servicios de asistencia y soluciones de protección adaptadas a sus necesidades. Hoy el reto no es únicamente asegurar el vehículo, sino acompañar al conductor en aspectos relacionados con la carga, el mantenimiento especializado y la movilidad cotidiana», señala Camilo Rodríguez, vicepresidente Técnico y de Pricing de HDI Seguros Colombia.

En respuesta a esta evolución del mercado, HDI Seguros Colombia incorporó nuevas asistencias para propietarios de vehículos eléctricos e híbridos dentro de su Seguro de Auto. Estas incluyen conductor profesional para asistencia de carga rápida, orientación para la compra e instalación de cargadores en el hogar, revisión de cargadores residenciales y apoyos económicos de hasta 1 SMMLV para su instalación.

Adicionalmente, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables podrán acceder a beneficios como servicios de mantenimiento, lavado ecológico y un vehículo de reemplazo con características similares mientras el suyo se encuentra en reparación. Por su parte, quienes cuentan con vehículos híbridos no enchufables también dispondrán de asistencias especializadas, entre ellas acompañamiento para mantenimiento, lavado ecológico y acceso a un vehículo sustituto híbrido.