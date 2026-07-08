Programa Bachilleres Ecopetrol completa 2.064 estudiantes beneficiados con becas universitarias

Cuatro jóvenes del Huila accederán a educación superior de alta calidad gracias a este programa, que nació hace 40 años.

La beca cubre el 100% del valor de la matrícula en instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad, además de apoyos para transporte, alimentación y alojamiento.

Ecopetrol entregó este miércoles las becas del programa Bachilleres Ecopetrol «Mario Galán Gómez» a 100 estudiantes seleccionados en la convocatoria 2026, quienes iniciarán su formación profesional en universidades acreditadas en alta calidad.

Cuatro jóvenes del departamento del Huila hacen parte de esta nueva cohorte. Los nuevos becarios huilenses son Juan Antonio Valenzuela Muñoz, del municipio de Saladoblanco, quien estudiará Medicina; Gabriela Cerquera Brand, de Íquira, también admitida en Medicina; Jhon Sebastián Daza Murcia, de Neiva, quien cursará Ingeniería Electrónica; e Isabel Elena Rodríguez Cuenca, de Gigante, beneficiaria para estudiar Derecho.

En 2026, el Programa alcanza 2.064 beneficiarios, un hito que reafirma el compromiso de la Empresa con el acceso a la educación como una herramienta para cerrar brechas, promover la equidad y fortalecer el desarrollo sostenible de los territorios.

En los últimos años, Bachilleres Ecopetrol ha ampliado de manera significativa su alcance. Mientras en 2016 beneficiaba a 35 estudiantes, desde 2024 comenzó a entregar 100 becas anuales, lo que permite que más jóvenes con excelencia académica y liderazgo accedan a la educación superior.

Los nuevos becarios, quienes representan la diversidad de Colombia, provienen de 66 municipios en los 32 departamentos del país y el 45% pertenece a zonas rurales. El Programa promueve la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, estudiantes de municipios PDET, del Catatumbo y personas con diversidad funcional, con el propósito de ampliar las oportunidades en los territorios y poblaciones más vulnerables.

Bachilleres Ecopetrol también registra resultados destacados en permanencia académica. En los últimos 12 años se han graduado 273 profesionales y la deserción estudiantil del Programa disminuyó del 24% en 2020 al 7,26%. En 2024, 2025 y 2026 este indicador llegó al 0%, gracias a un modelo integral de acompañamiento académico y psicosocial que favorece la permanencia y la culminación exitosa de los estudios.

Los beneficiarios cursan principalmente programas en áreas estratégicas para el desarrollo del país, como ingenierías (38 %), medicina (22 %) y licenciaturas (13 %). Esta formación fortalece el talento humano que contribuirá a la transformación de las regiones y de Colombia.

La beca cubre el 100% del valor de la matrícula en instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad. Asimismo, contempla apoyos para transporte, alimentación y alojamiento cuando los estudiantes deben trasladarse de sus municipios de origen, además de acompañamiento académico y psicosocial durante toda su formación.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, el programa Bachilleres Ecopetrol «Mario Galán Gómez» se ha consolidado como una de las iniciativas de inversión social en educación más representativas del país. Su impacto demuestra que brindar oportunidades a los jóvenes también significa impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer los territorios y construir un mejor futuro para Colombia.

La ceremonia en la que se entregaron las 100 becas se realizó en Bogotá, con la participación del presidente de Ecopetrol (e), Juan Carlos Hurtado; el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno; la vicepresidenta de Transformación Territorial y HSE de Ecopetrol, Sandra Rodríguez; los nuevos becarios, sus familias, directivos, líderes y trabajadores de la Empresa.

El encuentro reconoció el talento, el esfuerzo y el compromiso de una nueva generación de jóvenes que aportará al desarrollo y transformación del país.