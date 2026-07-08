Gobernación e Infihuila impulsan la economía en Baraya, con la entrega de capital semilla por más de $480 millones

La Gobernación del Huila, INFIHUILA, Alcaldía de Baraya y la Fundación del Alto Magdalena, FAM, lideraron la entrega de unidades productivas con una inversión superior a los $483 millones, beneficiando y mejorando la calidad de vida de 109 emprendedores del municipio.

Con una inversión total de $483.144.000, la Gobernación del Huila, a través del Fondo de Emprendimiento e Innovación, FEI, administrado por INFIHUILA, realizó la entrega de capital semilla a 109 emprendedores del municipio de Baraya, una estrategia que busca fortalecer el tejido empresarial, impulsar la innovación y dinamizar la economía local.

La jornada fue presidida por el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, la gerente de INFIHUILA, Cielo Ortiz Serrato, el alcalde de Baraya Luis Enrique Cardoso Tovar, y la secretaria de Desarrollo Económico (e), Natalia Ortiz quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno Departamental con el crecimiento de las unidades productivas y la generación de oportunidades para los emprendedores huilenses.

El programa fue posible gracias a la articulación entre la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Baraya, la Fundación del Alto Magdalena e INFIHUILA, con aportes de $271.984.000 por parte del Gobierno Departamental, $200.000.000 del municipio de Baraya y $11.160.000 de la Fundación del Alto Magdalena.

Como resultado de esta alianza, se destinaron $327 millones en capital semilla, con un promedio cercano a $3 millones por beneficiario, además de un proceso integral que incluyó formación empresarial, fortalecimiento de habilidades gerenciales, inclusión financiera, construcción de modelos de negocio y acompañamiento técnico especializado para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos.

Durante el acto de entrega, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera destacó que este programa hace parte de la apuesta del Gobierno Departamental por consolidar un Huila más competitivo, donde el emprendimiento y la innovación se conviertan en motores del desarrollo económico y la generación de empleo.

Por su parte, la gerente de INFIHUILA, Cielo Ortiz Serrato, resaltó que cada unidad productiva fortalecida representa una oportunidad para transformar la economía de las familias beneficiarias y contribuir al crecimiento de los municipios. «Desde INFIHUILA continuamos trabajando para que el emprendimiento tenga acceso a herramientas financieras y técnicas que permitan convertir las buenas ideas en negocios sostenibles. Nuestro compromiso es seguir llevando oportunidades a cada rincón del departamento y acompañar a quienes le apuestan al desarrollo del Huila», afirmó la gerente.

Con esta iniciativa, 109 unidades productivas del municipio de Baraya fortalecen sus capacidades para crecer, generar ingresos y aportar al desarrollo económico de la región, consolidando el compromiso de la Gobernación del Huila e INFIHUILA con un departamento que promueve el emprendimiento, la productividad y la innovación como pilares para construir un Huila Grande.