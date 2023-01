Padres de huilense con cáncer, ya tienen visa humanitaria

Paula Durán, la joven huilense y que reside en Estados Unidos, con apenas 27 años, fue diagnosticada con cáncer terminal, razón por la cual le fue otorgada la visa humanitaria a sus padres, para que pudieran llegar a dicho país, para compartir los últimos momentos de su hija.

La joven huilense, migró a California, Estados Unidos, junto a su esposo, Sergio Vega y tienen tres hermosos hijos.

Fue durante el embarazo de su tercer hijo, que fue diagnosticada con cáncer en el estómago y el cerebro.

“Yo estoy feliz, no lo podía creer, casi me desmayo. Hubo tensión, hubo momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad porque el proceso fue muy rápido. Lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija”, expresó la madre de Pula Durán.

Sergio Vega, esposo de la joven, inició una campaña en redes sociales, para que el gobierno de Estados Unidos y Colombia le otorgaran una visa humanitaria a la familia de Paula, para que puedan verla lo antes posible.

Los médicos informaron que el cáncer de Paula hizo metástasis, determinando que el caso es incurable.

“Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida. Médicamente, acá en el hospital, no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, contó Sergio a través Twitter.