¿Qué deben tener en cuenta pacientes y cuidadores frente al manejo nutricional de patologías de alto costo?

Las patologías de alto costo como el cáncer, la enfermedad renal crónica, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares representan grandes retos para el sistema de salud.

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (CAC), cerca de un millón de personas con estas condiciones reciben atención en Colombia. 1

La relación entre nutrición y enfermedades de alto costo es estrecha. Factores como la malnutrición podrían aumentar el riesgo de desarrollar estas patologías y, a su vez, dicha condición puede deteriorar el estado nutricional.

Las patologías de alto costo como el cáncer, el VIH, la enfermedad renal crónica, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares representan grandes retos para el sistema de salud. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (CAC), más de un millón de personas reciben atención por este tipo de condiciones en Colombia[1]. Por ello, la Alianza Alimentación con Propósito hace un llamado a reconocer la importancia de un manejo nutricional adecuado y oportuno como parte fundamental en la atención integral de estos pacientes.

La relación entre nutrición y enfermedades de alto costo es estrecha. Factores como la malnutrición podrían aumentar el riesgo de desarrollar estas patologías y, a su vez, esta condición puede deteriorar el estado nutricional de los pacientes. Esto es relevante, teniendo en cuenta que más de un tercio de las muertes que ocurren todos los años en el mundo se atribuyen a la malnutrición, la cual debilita la resistencia del organismo ante diversas patologías.[2]

En línea con lo anterior, es fundamental que tanto pacientes como cuidadores tengan en cuenta una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el manejo nutricional de las personas que viven con estas condiciones, contribuyendo así a su bienestar:

Valoración e intervención nutricional oportuna

El estado nutricional es uno de los principales determinantes de la condición de salud de los pacientes con patologías de alto costo. En este grupo, el aumento de las necesidades metabólicas y los síntomas derivados de los tratamientos o de la enfermedad pueden afectar significativamente su salud.

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención nutricional cumple un papel fundamental desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso de atención, ya que permite identificar riesgos, prevenir complicaciones, mantener un adecuado estado de salud, favorecer la adherencia y tolerancia a los tratamientos, así como contribuir a mejores resultados.

Nutrición especializada como apoyo al manejo terapéutico del paciente

En algunos pacientes con patologías de alto costo, la progresión de la enfermedad o los efectos secundarios de los tratamientos pueden dificultar el cubrimiento adecuado de los requerimientos nutricionales. En estos casos, la nutrición especializada puede convertirse en un apoyo importante para mantener el estado nutricional.

De acuerdo con líderes de Alimentación con Propósito, “cuando las necesidades nutricionales de un paciente no pueden cubrirse mediante la alimentación convencional o modificada, el profesional de la salud puede considerar el uso de Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APME), tecnologías diseñadas para responder a requerimientos nutricionales específicos asociados a determinadas condiciones de salud. Su incorporación, bajo supervisión profesional, puede reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la malnutrición y apoyar el cumplimiento de los objetivos terapéuticos”.

Atención integral y acompañamiento continuo al paciente

El manejo de las patologías de alto costo requiere un seguimiento integral y constante por parte del equipo de salud, así como una participación continua de pacientes y cuidadores durante el proceso de atención. Por ello, es prioritario mantener una comunicación permanente con médicos, nutricionistas y demás profesionales tratantes para monitorear la evolución clínica, resolver inquietudes y realizar ajustes oportunos en el manejo terapéutico.

Asimismo, los cuidadores cumplen un papel fundamental en la identificación temprana de señales de alerta, como pérdida de peso, disminución del apetito, dificultades para nutrirse o cambios en la funcionalidad física. Por ello, se recomienda consultar oportunamente ante cualquier signo de deterioro. De igual manera, buscar espacios de educación y acompañamiento médico puede contribuir a fortalecer el cuidado en casa, facilitar la toma de decisiones informadas y favorecer la continuidad del manejo integral del paciente.

Finalmente, la Alianza Alimentación con Propósito hace un llamado a pacientes y cuidadores a reconocer la nutrición como un componente clave dentro del manejo integral de las patologías de alto costo, promoviendo el seguimiento oportuno, el acompañamiento profesional y el cuidado continuo durante todo el proceso de atención.

Miembros de Alimentación con Propósito:

Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas.

Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.

Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria.

Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia.

Asociación Colombiana de Medicina Interna.

Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas.

Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética.

Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Manizales.

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[1] Universidad de los Andes. Enfermedad renal crónica, entre las enfermedades de alto costo en Colombia. Disponible en: https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/salud-y-medicina/enfermedad-renal-cronica-erc-entre-las-de-alto-costo-en-colombia?

[2] Unicef Colombia. 2023. Nutrición y crecimiento. Tomado de: https://www.unicef.org/colombia/nutricion-y-crecimiento