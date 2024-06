“Mi Sanjuanero lleva nuestra identidad cultural, la vivacidad y el espíritu festivo de nuestro pueblo”: Señorita Yaguará

Desde la capital turística y ganadera del Huila, Yaguará, llega a la edición 63 del Reinado Departamental del Bambuco, con la estudiante de sexto semestre de Administración Financiera de la Universidad Surcolombiana, Solanyi Ramos Puentes; poseedora de unos hermosos ojos color café y cabello negro.

Es hija del señor Jaime Ramos y la señora Lili Puentes Laverde.

En entrevista concedida a TSM Noticias, dijo que su padre ha sido fuente constante de apoyo e inspiración al enseñarle la importancia de preservar y celebrar sus raíces opitas a través de la danza y la música, y su madre, le ha transmitido con dedicación y entusiasmo los valores culturales que han definido nuestra identidad como huilenses.

A su hermana Maryori, la considera su compañera incondicional al compartir innumerables momentos de aprendizaje y disfrute de nuestras tradiciones. Manifestó que poder participar en este Reinado donde el Sanjuanero Huilense es protagonista, no solo refleja su pasión personal, sino también un homenaje a su familia que le enseñó a amar y apreciar cada aspecto de las festividades, porque han sido su pilar e inspiración, al guiarla con ejemplo y su amor incondicional para que represente con orgullo y dedicación a su natal Yaguará.

Solanyi, nos contó que bailará con Julio César Rojas, a quien conoce desde hace muchos años y lo admira por su técnica impecable en la ejecución del Sanjuanero Huilense, su inquebrantable compromiso con la danza y apasionamiento por las tradiciones culturales; por eso, detalló que serán una fórmula ganadora para este certamen.

A todo lo dicho, se suma lo que sigue:

¿Cómo resultó elegida señorita Yaguará?

A través de una convocatoria abierta para las niñas que quisieran participar en la elección de la Señorita y cumplieran con todos los requisitos. Resulte ser la única en presentarme lo que dio como resultado ser elegida por decreto.

¿Ha participado en eventos culturales o tiene alguna trayectoria folclórica

Si. Desde muy niña me han encantado todas las expresiones culturales. En mis 22 años, he participado en grupos de danza, en una escuela de formación de bandas de viento y marciales. Fui reina estudiantil categoría Juvenil en 2018 en mi colegio y en 2019 obtuve el título de Reina Popular del municipio. En 2023, reina de la Universidad Surcolombiana y reina de todas las universidades.

Ahora orgullosamente representaré a mi pueblo natal, el municipio de Yaguará, en la sexagésima tercera versión del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, en el marco del reinado departamental.

¿Cómo se define?

Soy una mujer profundamente arraigada a la cultura y las tradiciones de mi amado municipio de Yaguará. Soy una soñadora idealista, que encuentra en nuestras costumbres una fuente inagotable de inspiración y un vínculo inquebrantable con mi comunidad.

La danza y el folclore han marcado mi vida de manera significativa. Desde que era pequeña, quedé fascinada por la elegancia y el ritmo del Sanjuanero Huilense, baile que representa no solo nuestra identidad cultural, sino también la vivacidad y el espíritu festivo de nuestro pueblo.

Me siento afortunada de poder cumplir mi sueño de ser una embajadora de nuestra cultura local. Mi objetivo es compartir esta pasión con nuestros residentes y visitantes por igual, a través de cada movimiento y expresión con la interpretación del Sanjuanero Huilense.

Busco transmitir alegría, calidez y conectar al mundo con nuestra rica herencia cultural. Quiero que cada encuentro con nuestra tradición sea una experiencia memorable y significativa, reforzando así nuestro sentido de identidad y orgullo comunitario.

¿Qué cualidades posee o talento considera tiene para llevarse la corona departamental?

Soy una apasionada del folclore que disfruto completamente. La disciplina en todas las áreas de mi vida; la preparación que ha sido guiada por destacados profesionales para asegurar un trabajo excelente y obtener mi título. Comprometida con realizar una representación impecable de mi municipio y si las circunstancias lo permiten, de mi departamento.

Yaguará es llamado “Capital Turística y ganadera del Huila” ¿Cuál lugar resaltaría para que fuera conocido?

Es una maravilla hablar de Yaguará, que como usted lo dice es la capital turística y ganadera de nuestro departamento del Huila y conocida por su rico legado arquitectónico. Entre sus joyas resalto el templo neogótico de Santa Ana y las casonas de estilo colonial, como los emblemáticos parques Ángel María Paredes y la plaza Santa Bárbara, en los que monumentos representan a nuestros personajes locales.

Ofrece, además, atractivos naturales como el sendero ecológico de la Princesa de Ocaima y el centro hidroeléctrico del embalse de Betania. Destaco los balnearios, como el Charco Verde y el Charco El Bejuco, La Boba, Las Moyas, el Tomo y para los amantes de la espeleología que exploren la Cueva del Amor y la Cueva del Tigre.

En gastronomía, Yaguará es famosa por su variada oferta, de los que sobresalen uno de los alimentos más conocido como es el quesillo yaguareño; también las quesadillas, los bocadillos de pata, la mistela, los bizcochos y la mojarra preparada de diversas formas, deleitando tanto a turistas como a lugareños que nos visitan.

¿Qué quiere dejarle a su municipio como participante en esta versión del festival?

Me emociona representar a mi querido municipio de Yaguará. Con especial amor y compromiso enalteceré su nombre. Sé que mi esfuerzo lleno de dedicación enorgullecerá a todos los yaguareños de quienes he sentido un respaldo increíble y un acompañamiento invaluable.

¿Qué siente cuando de su boca salen las palabras: tambora, rajaleña, Sanjuanero y raboegallo?

Estas palabras llenan mi corazón de alegría, porque como he dicho antes, amo profundamente el folclore, disfruto bailando el majestuoso Sanjuanero Huilense y me encanta interpretar sus notas musicales. Continuaré haciéndolo con todo mi ser, mientras Dios me lo permita.

Invite a los huilenses, a Colombia y el mundo en general a que la acompañen en su participación en esta edición 63 del Festival

Con sincera emoción, les extiendo una cordial invitación para que me acompañen en la celebración de las festividades de San Juan y San Pedro. Es momento de disfrutar juntos de estas manifestaciones culturales que enriquecen nuestras raíces y nos llenan de orgullo por nuestra herencia.

Que estas festividades sean un verdadero tributo a nuestra identidad opita, vividas con el fervor y la tradición que nos caracterizan. A nuestros visitantes, les damos la más cálida bienvenida para que se unan a estas celebraciones tan significativas tanto para nuestra región como para nuestro país.

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias