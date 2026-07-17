Andrés Felipe Buitrago Vargas, secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de Neiva, renuncia a su cargo

Renuncia este viernes como secretario de la Alcaldía de Neiva, para aspirar al Concejo de la ciudad, buscando representar al campo y la zona rural de la capital huilense.

Entre sus logros se destacan la cercanía con las comunidades de la zona rural, especialmente el sector agropecuario y cafetero, resaltando como un líder carismático, que entiende las necesidades del sector, impulsando la asociatividad.

Como secretario, fue el artífice de grandes logros: alcantarillado de San Antonio con una inversión de 3.900 millones de pesos, quinta fase del alcantarillado de Palacios, construcción de 140 baterías sanitarias, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, logró grandes avances en la materialización del proyecto jardín botánico con una cofinanciación cercana a los 13.000 millones de pesos, así como la gasificación de diferentes comunidades en la zona rural.

Fue una ficha clave de la administración de Casagua desde su campaña, especialmente por su relacionamiento y cercanía con el sector rural, en donde organizó electoralmente este nicho y lo sostuvo durante su administración.