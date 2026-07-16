Alcaldía de Neiva aclara situación relacionada con pagos al operador del PAE

La Administración Municipal dispone de los recursos para garantizar el Programa de Alimentación Escolar. No obstante, los pagos únicamente pueden autorizarse cuando el operador presenta de manera completa y correcta los soportes técnicos, administrativos y legales exigidos en la Ficha Técnica de Negociación.

Ante el comunicado emitido por la Unión Temporal Nutrineiva OG 2026, en el que se anuncia una posible suspensión del servicio de alimentación escolar a partir del martes 21 de julio, la Alcaldía de Neiva, a través del equipo de supervisión del Programa de Alimentación Escolar —PAE—, aclara a la comunidad educativa y a la opinión pública las circunstancias relacionadas con el trámite de las cuentas presentadas por el operador.

La Administración Municipal cuenta con la disponibilidad financiera necesaria para garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, el manejo responsable y transparente de los recursos públicos exige que cada desembolso esté respaldado por la totalidad de los documentos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos establecidos contractualmente.

La Ficha Técnica de Negociación, que regula la operación contratada mediante la Bolsa Mercantil de Colombia —BMC—, contempla más de 20 requisitos obligatorios que deben ser acreditados por el operador antes de autorizar cualquier pago.

De acuerdo con los informes de supervisión, la Unión Temporal Nutrineiva OG 2026 ha presentado en diferentes oportunidades documentación incompleta, con inconsistencias o pendiente de subsanación. Esta situación ha obligado a devolver las cuentas y a formular requerimientos para que sean corregidas conforme a las condiciones contractuales.

La Alcaldía de Neiva reitera que no pueden omitir, flexibilizar o desconocer los controles establecidos para la ejecución de recursos públicos. La autorización de los pagos dependerá del cumplimiento integral de las obligaciones documentales y contractuales por parte del operador.

Desde la Administración Municipal se considera improcedente que las dificultades relacionadas con la presentación de los soportes sean trasladadas a la comunidad educativa mediante el anuncio de una posible suspensión del servicio que beneficia a más de 30.000 niños, niñas y adolescentes.

La alimentación escolar constituye un componente esencial para el bienestar, la permanencia educativa y la protección integral de los estudiantes. Por esta razón, la Alcaldía de Neiva exige al operador garantizar la continuidad del servicio y cumplir estrictamente las obligaciones adquiridas.

En caso de presentarse una interrupción injustificada, abandono o afectación del programa, la Administración Municipal activará de manera inmediata las acciones contractuales, administrativas y legales correspondientes, y pondrá la situación en conocimiento de la Bolsa Mercantil de Colombia, los organismos de inspección y vigilancia y los entes de control competentes.

La Alcaldía de Neiva continuará actuando con responsabilidad, transparencia y rigor, protegiendo tanto los recursos públicos como el derecho de los estudiantes a recibir oportunamente su alimentación escolar.