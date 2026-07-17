Ariel Rincón Machado, será el nuevo director de Comfamiliar Huila

Estaría confirmado que Ariel Rincón, será el director de la Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar, a menos de que algo extraordinario ocurra.

Aunque hace unas semanas venían sonando su nombre nuevamente, para regresar a la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, cargo que ocupó por más de dos décadas y del cual salió en el año 2023, donde lo sucedió Lina Marcela Carrera, hasta la actualidad; pero ya estaría descartado para darle paso a la dirección de Comfamiliar.

El Director Administrativo de Comfamiliar Huila actualmente es Juan Carlos Carvajal Rodríguez, quien asumió el cargo en noviembre de 2022 y lidera la gestión y los proyectos institucionales de la caja de compensación familiar del departamento.

Carvajal Rodríguez, llegó al cargo de Director de Comfamiliar Huila, mediante una designación directa de la Superintendencia del Subsidio Familiar. El nombramiento se efectuó el 3 de noviembre de 2022, a través de la Resolución 0758, en el marco de la intervención administrativa total que sufría la caja de compensación por su crisis financiera.

Ariel Rincón Machado, estaría adelantando gestiones ante el nuevo de Abelardo de la Espriella, a quien se le vio haciendo campaña y reuniones en Neiva, para buscar el respaldo a esa aspiración de ser el nuevo director. Vale la pena destacar que el exdirector de la Cámara de Comercio, tiene muy buenas relaciones en la capital de la República y con el círculo cercano del nuevo mandatario, como el viceministro José Manuel Restrepo.