La zona verde de Alberto Yepes de Neiva, ya tiene nueva iluminación

La intervención ejecutada por ESIP permitió iluminar este espacio público de la comuna Diez, mejorando las condiciones para que la comunidad disfrute de este lugar durante las horas de la noche.

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública, ESIP, entregó junto a la Alcaldía de Neiva, a la comunidad del barrio Alberto Yepes la obra de expansión del sistema de alumbrado público en la zona verde del sector, un espacio que durante años permaneció con iluminación insuficiente y que hoy cuenta con una infraestructura renovada.

La intervención contempló la instalación de 7 postes de 10 metros, 6 luminarias, 4 reflectores y 118 metros de cable, permitiendo iluminar el parque infantil y las áreas de encuentro para el disfrute de niños, jóvenes y adultos durante las horas de la noche.

La entrega se realizó durante un encuentro con la comunidad, en el que funcionarios de ESIP y de la Administración Municipal, compartieron con los habitantes y realizaron un recorrido por la zona verde para evidenciar el resultado de la intervención y el impacto positivo que representa para este espacio.

Durante la jornada, también se invitó a la comunidad a cuidar la infraestructura de alumbrado público y a reportar cualquier situación que afecte las luminarias a la línea de emergencias 123. Asimismo, se recordó que los daños o novedades del sistema de alumbrado pueden reportarse a la línea de atención al usuario de ESIP: 318 824 5345, para garantizar una atención oportuna.

Con esta entrega, ESIP continúa avanzando en la expansión del sistema de alumbrado público en diferentes sectores de Neiva, llevando iluminación de calidad a espacios que promueven el encuentro ciudadano y mejoran la experiencia de los neivanos, quienes los disfrutan diariamente.