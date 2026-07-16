CDT mantienen tasas de hasta 13,51% E.A.: una oportunidad para hacer crecer el dinero en julio

En un momento en el que las tasas de interés continúan ofreciendo oportunidades atractivas para los ahorradores, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se consolidan como una de las alternativas de inversión de menor riesgo para quienes buscan rentabilizar su dinero con mayor previsibilidad. Las actuales condiciones del mercado han llevado a que varias entidades financieras mantengan rentabilidades superiores al 13% efectivo anual para inversiones a 360 días.

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto de inversión mediante el cual una persona deposita una suma de dinero durante un plazo previamente definido y, al finalizar ese período, recibe el capital junto con los intereses generados. Al conocer desde el inicio la tasa y el plazo de la inversión, se convierte en una alternativa para quienes buscan hacer crecer su dinero con mayor previsibilidad.

Ahora mismo, varias entidades financieras mantienen tasas superiores al 13% efectivo anual para inversiones a 360 días. De acuerdo con la revisión de las tasas comerciales vigentes, KOA Compañía de Financiamiento, vigilada por la Superintendencia Financiera, lidera el mercado con una tasa de hasta 13,51% E.A., seguida por Pibank con 13,50% E.A., Banco Santander con 12,70% E.A. y Banco Falabella con 11,10% E.A.

Igualmente, es importante tener en cuenta que las tasas pueden variar según el monto invertido, las condiciones comerciales de cada entidad y los canales de apertura disponibles para los usuarios.

«Las tasas actuales representan una oportunidad para quienes quieren hacer crecer su dinero sin asumir altos niveles de riesgo. En un entorno como el actual, destinar una parte de los recursos al ahorro o la inversión puede convertirse en una decisión estratégica para construir metas financieras de mediano y largo plazo.» comentó Lina Galindo, CEO de KOA.

Además de comparar la rentabilidad ofrecida por cada entidad, los expertos recomiendan verificar aspectos como que sean empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que cuenten con la cobertura del Seguro de Depósitos Fogafín.