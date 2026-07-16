Colombia recibió 6,7 millones de turistas y se consolida como una de las grandes apuestas del turismo latinoamericano

Mientras América Latina lidera el crecimiento turístico global, Colombia aumentó 8,5% la llegada de visitantes internacionales y fortalece su posición como destino de experiencias auténticas.

Colombia recibió cerca de 6,7 millones de visitantes internacionales en 2024, un crecimiento de 8,5% frente al año anterior, consolidándose como uno de los mercados turísticos más dinámicos de América Latina. Para OBS Business School, en su más reciente estudio, el país atraviesa un momento clave impulsado por una mayor conectividad aérea, el auge del turismo de experiencias y una creciente demanda global por destinos auténticos y culturalmente diversos.

La tendencia ocurre en un contexto favorable para toda la región, dado que según el informe Latinoamérica sin filtros: identidad regional, turismo auténtico y el momento de brillar, elaborado por la profesora de OBS Business School, Catalina Rendón Jaramillo, América Latina se consolidó como la región de mayor crecimiento turístico del mundo y superó un hito histórico, en 2025 por primera vez más del 50% de las reservas turísticas se realizan a través de canales digitales, en un mercado valorado en USD 79.200 millones.

Para Rendón, el atractivo de la región ya no depende únicamente de sus paisajes o precios competitivos, sino de una combinación de autenticidad, diversidad cultural y transformación digital. “La región está en un momento bisagra. Tiene los atractivos, tiene la demanda y tiene la digitalización”, señala en el informe.

En ese escenario, Colombia destaca como uno de los casos más representativos, el informe resalta que la conectividad aérea del país creció 11% en frecuencias y 13% en capacidad de sillas durante 2024, impulsada por la expansión de aerolíneas de bajo costo y una mayor competencia en el mercado. Esto ha permitido democratizar los viajes tanto para visitantes internacionales como para los propios colombianos, resaltando la facilidad para recibir a los viajeros denominados como mochileros.

“Colombia es uno de los mejores ejemplos de cómo un país puede transformar su narrativa turística. Hoy la conversación ya no gira alrededor de los estigmas del pasado, sino sobre experiencias, cultura, gastronomía, naturaleza y transformación urbana” – Rendón.

Esta evolución ha permitido que ciudades como Medellín se posicionen como referentes internacionales de innovación y turismo urbano.

El informe también identifica una fortaleza diferencial del mercado colombiano, denominado el turismo doméstico, con 17 días festivos oficiales al año y un sistema de puentes festivos que moviliza millones de viajeros, el país ha construido uno de los ecosistemas de turismo interno más robustos de la región. Según el análisis, destinos como Cartagena, Santa Marta, Medellín y San Andrés reciben flujos constantes de viajeros nacionales durante gran parte del año.

Mientras Colombia fortalece su posición, otros países latinoamericanos también están aprovechando sus ventajas competitivas, Brasil continúa capitalizando el impacto global del Carnaval, que en 2026 atrajo cerca de 300.000 turistas internacionales y generó alrededor de USD 186 millones en ingresos. México, por su parte, ha convertido el Día de Muertos en uno de los productos turísticos culturales más exitosos de la región, movilizando más de tres millones de visitantes solo en Oaxaca.

Otro de los cambios que está redefiniendo la industria es la digitalización, el informe destaca que América Latina se ha convertido en una región mobile first, donde los teléfonos inteligentes son la principal puerta de entrada para inspirarse, buscar, reservar y compartir experiencias de viaje. Actualmente, las empresas turísticas que no ofrecen una experiencia digital fluida corren el riesgo de quedar fuera del mercado. Rendón añade:

“La oportunidad para América Latina no está solo en atraer más visitantes, sino en convertir esa demanda en crecimiento sostenible, mejor experiencia y reputación internacional”

Para la experta, los destinos que logren combinar conectividad, tecnología, identidad cultural y experiencias auténticas serán los que lideren la próxima etapa del turismo global.

La conclusión del informe es clara, el mundo está mirando cada vez más hacia América Latina y Colombia aparece entre los países mejor posicionados para aprovechar esa oportunidad. Con más visitantes, mejor conectividad y una oferta turística cada vez más diversa, el desafío ahora será convertir este crecimiento en una ventaja competitiva de largo plazo para el país.

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