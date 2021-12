Historias de Drinks con Aguardiente Doble Anís: ¡Valentina y un look muy Doble Anís!

Historias de Drinks con Aguardiente Doble Anís: Parte I

¿Quién no tiene un recuerdo divertido con amigos o familiares, cuando ha compartido el aguardiente de nuestra tierra?

Valentina es una de ellas y aquí nos tiene su historia…

Ese sábado, nos fuimos con varios amigos y amigas para una finca en Rivera, que nos había prestado el papá de una de mis amigas. Entre todos compramos comida, algunas cervezas y varias botellas de Doble Anís, que no puede faltar en nuestros encuentros.

Llegamos en la tarde, hacía un calor delicioso, nos hicimos al lado de la piscina y comenzamos a disfrutar de unos pequeños tragos, pero poco a poco el ambiente se fue calentando y entre risas y anécdotas, nos llegó la noche, con un clima delicioso.

A mí se me ocurrió que con cada shots con Doble Anís jugáramos ‘Verdad o Reto’. Creo que éramos cinco mujeres y seis hombres, todos conocidos y todos muy rumberos, así que aceptamos la dinámica.

Hicimos preguntas graciosas y retos tímidos, pero que nos alegraron el reencuentro entre buenos amigos. Y como nadie había hecho nada fuera de lo normal, le pedí a mi amiga, la dueña y anfitriona, que consiguiera unas tijeras, ella no preguntó y fue a buscarlas.

Sin haber perdido mi turno para escoger entre una verdad y un reto, en un arranque inesperado, como los que suelo tener, le pedí a mi amiga que me cortara el cabello, que me quitara lo que más pudiera. Le pasé las tijeras y todos soltaron a reírse porque pensaban que estaba bromeado; me senté firme en una silla, incliné mi cabeza –creo que así pasó- y Lorena, empezó cortando algunas puntas. Cuando vi que cayó muy poco en el piso, agarré las tijeras y le mostré como quería ‘el corte’.

Y ahí comenzó el verdadero look de una noche de muchos drinks inolvidables. Una decisión inesperada pero agradable, donde compartir con mis mejores amigos, me deja los mejores recuerdos, pero sobre todo, con el recuerdo de unos buenos Doble Anís, que inspiran a pasarla bien.

—

Fin…