Las pymes generan el 65% del empleo en Colombia: en su día, una mirada a cómo la movilidad puede ser su mayor aliada

Más del 90% de las empresas en Colombia son pymes, un segmento que genera el 65% del empleo formal y aporta el 35% del PIB, según la ANIF.

Renting Colombia, acompaña a más de 2.000 pymes permitiendo que las empresas pequeñas tengan la misma capacidad de gestión que tienen las grandes corporaciones, sin asumir los costos de estructura que esto normalmente implica.

Solo el 34% de las pequeñas empresas y el 27% de las medianas solicitan créditos al sistema financiero[1], el renting elimina la necesidad de realizar una inversión en flota, permitiendo a las pymes acceder a vehículos nuevos sin descapitalizarse ni comprometer su cupo de crédito.

Este 27 de junio se conmemora el Día de las Pymes en Colombia, una fecha que pone en conversación el papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía del país. Según la ANIF[2], este segmento genera el 65% del empleo formal y aporta el 35% del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con el RUES y el DANE, durante el primer semestre de 2025 el país registró 1.531.437 empresas formales activas, con un crecimiento del 2,3% frente al mismo período del año anterior, lo que confirma la expansión sostenida de un ecosistema empresarial que tiene en las pymes su principal motor.[3]

Operar con eficiencia en ese entorno implica, entre otras cosas, tomar decisiones inteligentes sobre los recursos que sostienen la operación diaria. Para muchas pymes, gestionar una flota de vehículos representa una carga que va más allá del costo del activo: la inversión inicial, el mantenimiento, los seguros, los impuestos y los trámites administrativos son variables que compiten con los recursos destinados al negocio en sí.

Frente a ese desafío, el modelo de arrendamiento operativo ofrece una alternativa más práctica y rentable que comprar el vehículo. Mediante la figura del renting la empresa puede acceder al servicio de transporte de su producto o servicio, por medio de un canon mensual que agrupa todos los costos asociados y traslada su gestión integral y riesgos a un operador especializado.

«El renting elimina la necesidad de realizar una inversión inicial significativa, permitiendo a la pyme acceder a vehículos nuevos sin descapitalizarse ni comprometer su cupo de crédito. Esto libera recursos para el core del negocio y mejora la capacidad de crecimiento», explica Mauricio Serna, Gerente General de Renting Colombia, compañía que hoy acompaña a más de 2.000 pymes activas en sectores como servicios, comercio y manufactura, y que en 2026 amplía su foco hacia industrias con alta demanda de movilidad operativa como el agropecuario, de ingeniería y alimentos.

Una de las características más relevantes del modelo es que no exige un tamaño mínimo de flota: desde el primer vehículo, una pyme tiene acceso a la oferta completa de servicios, que incluye telemetría, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, trámites vehiculares y carro sustituto.

Los contratos inician desde 24 meses y se ajustan al kilometraje real de la operación, lo que da a las empresas más pequeñas la misma capacidad de gestión que tienen las grandes corporaciones, sin asumir los costos de estructura que esto normalmente implica.

La transición hacia flotas más sostenibles también está al alcance del segmento. A través de un portafolio que incluye vehículos híbridos y eléctricos, las pymes pueden iniciar ese camino sin necesidad de invertir en activos propios, una opción que cobra relevancia en la medida en que más empresas enfrentan exigencias ambientales desde sus propias cadenas de valor.

La diversidad del tejido pyme colombiano implica que no todas las empresas tienen las mismas necesidades de movilidad a lo largo del año. Comercio y servicios, los sectores más dinámicos para este segmento según datos de Confecámaras[4], operan con ciclos variables que exigen flexibilidad en la gestión de recursos.

Proyectos temporales, picos de producción o expansiones graduales son situaciones frecuentes que requieren sumar o ajustar vehículos sin asumir contratos de largo plazo. El 65% de los clientes empresariales de Localiza Rent a Car son pymes, un dato que refleja cuántas empresas del segmento de renta corta tienen resuelta esa necesidad a través de esquemas de un día hasta doce meses.

Como parte de su reconocimiento a este segmento fundamental para la economía colombiana, Renting Colombia ha dispuesto durante todo junio condiciones especiales de vinculación para que más pymes den el paso hacia una movilidad más eficiente y sin complicaciones.

La iniciativa, enmarcada en la celebración del Mes de las Pymes, es una invitación a que los empresarios colombianos descubran cómo liberar el potencial de su empresa dejando la gestión de la flota en manos especializadas.

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[1] https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/retos-y-oportunidades-de-las-pymes/

[2] https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/retos-y-oportunidades-de-las-pymes/

[3] https://mdc.org.co/tejido-empresarial-colombia-2025-datos-retos-oportunidades/

[4] https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/retos-y-oportunidades-de-las-pymes/