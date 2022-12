Fallece periodista en cubrimiento del Mundial de Qatar

Roger Pearce, era un hombre británico de 65 años, técnico de la cadena inglesa ITV Sports, que falleció el pasado 21 de noviembre, durante un cubrimiento en Qatar, cuando estaba a punto de comenzar su octava cobertura en un Mundial.

Luego del fallecimiento del estadounidense Grant Wahl, otro periodista, Khalid al-Misslam, falleció el fin de semana, con Roger, son tres los periodistas que han muerto durante el Mundial.

Fueron las muertes de Khalid al-Misslam, Grant Wahl, las que visibilizaron el caso de Roger, a pesar de haber ocurrido el mes pasado, a tan solo cinco semanas para jubilarse.

«Es realmente triste enterarme de la muerte de mi amigo y antiguo colega de ITV Meridian Roger Pearce»… “Murió en su última misión en Qatar antes de jubilarse dentro de 5 semanas», fueron las palabras de Neil Stainsby, reportero y amigo de Roger.

So sad to hear of the passing of my friend and former colleague at ITV Meridian, Roger Pearce. He died on his last assignment in Qatar before retirement in 5 weeks time. RIP Roger.

— Neil Stainsby (@Neilstainsby) November 21, 2022