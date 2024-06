«Estoy cumpliendo el sueño que visualicé desde mi niñez y que disfrutaré al máximo»: Señorita Campoalegre

De hermosos ojos color café y cabello castaño claro, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, hija del hogar conformado por María Janneth Caviedes Dussan y José del Carmen Perdomo y hermana de Juan José Perdomo Caviedes, es Diana Lizeth Perdomo Caviedes, la bella candidata que este año representa al municipio de Campoalegre en la versión número 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, quien la noche del 25 de junio día de elección y coronación de la Reina Departamental, estará interpretando su sanjuanero con Alexander Sabogal.

Ella con toda disposición y dentro de su ocupado tiempo, dio a conocer a través de TSM Noticias, un poco más sobre su participación y su municipio. Esto nos dijo:

¿Fue elegida por decreto o a través de convocatoria y cuéntenos sobre su trayectoria folclórica?

Mediante una convocatoria a través de la participación en el reinado municipal del arroz. Siempre he sido apasionada por la cultura y la danza folclórica, por eso, desde los 6 años de edad he hecho parte de grupos de danzas.

¿Que representa para usted ser la señorita Campoalegre, llamado “la capital arrocera del Huila?

Es un enorme orgullo poder ser líder cultural de un municipio tan importante como lo es Campoalegre. Es permitirme dar a conocer nuestra cultura, nuestro arte y nuestras tradiciones, es un privilegio que todo campoalegruno quisiera tener.

¿Ha escuchado sobre personajes ilustres de su municipio, podría nombrar algunos y por qué son importantes?

Si. Afortunadamente, contamos con varios personajes insignes entre ellos tenemos al honorable expresidente el general José Hilario López quien fue conocido por que bajo su mandato terminó con la esclavitud. Otro personaje ilustre es Hernando casanova muy conocido como “El Culebro” y recordado por su faceta de actor comediante en la película llamada “Canaguaro”.

Otro personaje ilustre es Placido Serrano, quien fue general de la república y es reconocido por haber participado en la guerra de los mil días. El general fue quien inicio la construcción de la reconocida e importante hacienda Potosí.

¿Háblenos un poco de los lugares por visitar en Campoalegre?

Este municipio cuenta con muchos lugares hermosos por conocer, entre ellos tenemos la capilla de otas llamada “Jesùs de Nazareno”, ubicada en la vereda de su mismo nombre, cuya población ha sido denominada Patrimonio Histórico Nacional.

Otro sitio turístico muy importante para el municipio de Campoalegre es la Hacienda Potosí, edificación de estilo neocolonial fue construida en la década de los años 30, en la que vivieron personajes importantes de Colombia como José Hilario López, Plácido Serrano, general de la república que participo en la guerra de los mil días. Actualmente; allí encontramos el museo del arroz y es visitado por propios y turistas.

También encontramos la tumba y monumento al libertador de los esclavos, esta placa conmemorativa la cual dice “aquí fue enterrado el General José Hilario López, libertador de los esclavos” y presidente de la república de Colombia en el periodo de 1848-1853. Esta placa se encuentra ubicada en el barrio Mararay.

De igual manera contamos con balnearios, miradores y fincas hermosas donde los turistas pueden conocer, descansar y disfrutar en familia.

¿Cómo se describe Diana Perdomo?

Como una mujer humilde, apasionada por lo que hace, sensible ante las situaciones de los demás lo que me genera esa empatía. Soy muy familiar siendo para mí la familia lo más importante que tenemos, porque sin ellos mucho de lo soy y he logrado hoy en día no sería posible.

¿Qué atributos posee como representante de Campoalegre?

Tengo esa pujanza, alegría y amor por lo que hacemos. Campoalegre cuenta con mujeres hermosas, resilientes, capaces de lograr todo lo que se proponen y hacer grandes cambios para el bien de su familia y sociedad.

¿Qué destacaría de su municipio y cuál sería su mensaje como participante en esta versión del festival?

Resalto la pujanza, el amor y la resiliencia que tiene la gente campoalegruna. En primera instancia mi mensaje es que siempre luchen por sus sueños, no importa que tan difícil sea el proceso, si tenemos claras nuestras metas y el para donde vamos, estoy segura que todo se logra y que lo que anhelamos lo conseguimos.

Ya Campoalegre se ve a lo lejos, dice la canción, ¿usted qué les diría a quienes quieran conocer su municipio?

Que se den la oportunidad de conocer este hermoso municipio que es biodiverso, poblado por gente trabajadora, amable y muy empática. Cuenta con unos paisajes únicos y una comida espectacular por lo que estoy segura de que no se arrepentirán y querrán siempre volver.

¿Cuál es su sentir cuando nombran: sanjuanero, tambora, ¿rajaleña y raboegallo?

Siento un amor profundo mezclado con respeto. Siempre he sido muy apasionada por el arte, la cultura y amo mis raíces, mi municipio y todo lo que tiene por mostrar. El hecho de ser huilense hace que ame también nuestro sanjuanero.

Es por eso que en estos momentos me encuentro viviendo un sueño que siempre he tenido y he visualizado desde mi niñez y hoy que Dios me está dando la oportunidad de disfrutar al máximo.

Invite a los Huilenses, a Colombia y el mundo en general a que la acompañen en su participación en esta edición 63 del festival del bambuco en San Juan y San Pedro

Exhorto a propios y visitantes a que se peguen la rodadita y disfruten de este hermoso festival de san juan y san pedro. Los invito para que conozcan una de las tradiciones más importantes que tiene nuestro departamento. Vengan y gocen del calor humano de los opitas y por supuesto vivan en paz y armonía este importante festival.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias