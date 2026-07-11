Después de años de espera, el barrio Álvaro Uribe Vélez ya disfruta de alumbrado público

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública, ESIP, entregó junto a la Alcaldía de Neiva la obra de expansión del sistema de iluminación que beneficia a cientos de familias de la Comuna 10.

En un acto protocolario, el equipo de ESIP, junto a la Administración Municipal, realizó la entrega oficial de la obra de expansión del alumbrado público en el barrio Álvaro Uribe Vélez, una intervención que pone fin a años de espera de la comunidad por este servicio.

Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de iluminación, los habitantes del sector podrán disfrutar de calles y espacios públicos iluminados durante las horas de la noche, permitiendo que niños, niñas, jóvenes y adultos aprovechen estos lugares para la recreación, el encuentro comunitario y las actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

La obra incluyó la instalación de 66 luminarias LED de 50 vatios, 39 luminarias LED de 37 vatios, 290 metros de cable de aluminio 2×35+35 mm² y 791 metros de cable encauchetado 3×14, infraestructura que amplía la cobertura del servicio de alumbrado público en este importante sector de la Comuna 10.

Durante la entrega, los habitantes del barrio expresaron su satisfacción por la culminación de un proyecto esperado durante muchos años, que hoy transforma su entorno y les permite disfrutar de espacios iluminados para compartir en comunidad.

Los proyectos de expansión del sistema de alumbrado público continúan en la ciudad a través de ESIP, empresa que sigue llevando iluminación a sectores que históricamente no contaban con este servicio y aportando al desarrollo de una Neiva más iluminada e inteligente.