Cero tolerancia a servidores públicos que incumplan la ley

Neiva fortalece el control disciplinario de sus servidores públicos con transparencia, vigilancia institucional y el debido proceso frente a las investigaciones disciplinarias que cursan actualmente en la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Cómo parte de la política institucional en pro de cuidar los recursos del municipio, la Alcaldía de Neiva continúa promoviendo los mecanismos de control interno disciplinario, en pro de garantizar la transparencia y actuar con responsabilidad frente a cualquier posible irregularidad dentro de la administración Municipal.

Durante el más reciente debate de control político adelantado por el Concejo de Neiva a la Oficina de Control Interno Disciplinario, fueron socializados avances importantes en materia disciplinaria, entre ellos, el incremento significativo de pliegos de cargos contra servidores públicos por presuntas faltas disciplinarias configuradas en el ejercicio de sus funciones, además de la descongestión procesal histórica que existía en esa oficina. Estas cifras evidencian una gestión más activa, rigurosa y decidida frente al seguimiento de procesos disciplinarios.

Uno de los casos que más llamó la atención corresponde a la suspensión provisional, posterior expedición de pliego de cargos y finalmente la renuncia, de una funcionaria de la Tesorería Municipal de Neiva, quien presuntamente junto con otros funcionarios, familiares y contratistas, se venía apropiando de recursos públicos del Municipio de Neiva que, inicialmente conforme a lo arrojado por las investigaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, ascienden una suma aproximada de cuatrocientos millones de pesos M/cte. ($400.000.000).

Frente a este hecho, la Administración Municipal ha sido enfática en que las actuaciones se desarrollan bajo los principios del debido proceso, la reserva legal cuando corresponda y el respeto por la presunción de inocencia. Circunstancias que igualmente fueron puestas de presente a la Fiscalía General de la Nación.

La Alcaldía de Neiva destaca que el avance de estos procesos no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una labor institucional de vigilancia permanente, que busca identificar, investigar y esclarecer posibles conductas contrarias a la función pública.

“Esta administración no oculta los procesos, los enfrenta con responsabilidad. Nuestro deber es hacer seguimiento, activar los mecanismos correspondientes y permitir que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a las que haya lugar”, señaló Danian Sogamoso, jefe de la Ofician de Control Interno Disciplinario.

El fortalecimiento de la gestión disciplinaria también responde al compromiso del alcalde Germán Casagua Bonilla, de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, promoviendo una administración más ordenada, vigilante y comprometida con el correcto manejo de lo público.

La Alcaldía de Neiva continuará acompañando y haciendo seguimiento a cada proceso, garantizando que las investigaciones avancen conforme a la ley y que, en caso de comprobarse alguna responsabilidad, se adopten las medidas disciplinarias correspondientes.