CAM prohíbe todo tipo de quemas en el Huila ante la llegada del fenómeno de El Niño

La resolución 1485 de 2026 emitida por la CAM prohíbe cualquier tipo de quema abierta en el departamento mientras persistan las condiciones del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de consolidación ya supera el 80%.

Una medida preventiva que busca reducir los incendios forestales en el departamento del Huila, decretó la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Se trata de la expedición de la Resolución 1485 de 2026, por medio de la cual se prohíben todo tipo de quemas abiertas en el territorio huilense, ante la alta probabilidad que el fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre de este año y el primero de 2027.

La prohibición incluye quemas agrícolas, de preparación de terrenos, eliminación de residuos vegetales y cualquier otra actividad productiva que implique el uso del fuego, incluyendo las modalidades controladas. Además, durante la vigencia de la resolución no se otorgarán permisos de emisiones atmosféricas que tengan que ver con quemas abiertas dentro de la jurisdicción del Huila.

«Esta decisión ha sido adoptada por la CAM en atención a la probabilidad del fenómeno de El Niño. De acuerdo con el último boletín emitido por el IDEAM del 22 de mayo, ya tenemos una probabilidad del 82% de consolidación del fenómeno, esperando a finales de año una consolidación del 96%», señaló Osiris Peralta, profesional forestal de la CAM.

La resolución se toma luego del boletín No. 212 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, que proyecta una intensidad del fenómeno entre fuerte y muy fuerte, con incremento del riesgo de incendios forestales, disminución de la humedad y presiones sobre la disponibilidad hídrica. A esto se suma que el período de déficit de lluvias en el Huila coincide con la temporada seca que inicia a mediados de junio.

En periodos anteriores de El Niño, el departamento del Huila ha registrado afectaciones severas por incendios forestales que comprometieron no solo la biodiversidad, sino también cultivos, pastos y la economía regional, razón por la cual la CAM hace esta prohibición.

«Sabemos que la quema es una actividad cultural que se viene haciendo sobre todo en el sector campesino y en el sector indígena. Sin embargo, con esta resolución lo que queremos es prevenir que se hagan estas quemas agrícolas y evitar afectaciones no solamente a la biodiversidad sino también a la economía de la región», explicó Peralta.

Vigencia

La vigencia de la medida se dará de acuerdo al comportamiento del fenómeno. Según la CAM, la resolución permanecerá hasta que el IDEAM certifique oficialmente que El Niño ha concluido. Las proyecciones indican que su punto más crítico se presentará hacia finales de 2026 y se extenderá durante el primer semestre de 2027.

Sanciones

La profesional de la autoridad ambiental del Huila señaló que el incumplimiento a la norma puede acarrear un proceso sancionatorio ambiental de tipo administrativo, con imposición de multas o acciones de restauración. «La Fiscalía también lo puede hacer dependiendo del daño ambiental que se genere con esos incendios forestales», advirtió Peralta.

La resolución exhorta a alcaldes municipales, consejos municipales de gestión del riesgo, organismos de socorro, cuerpos de bomberos, la Policía y el Ejército a fortalecer las acciones de prevención y control de incendios. También invita a la ciudadanía en general a abstenerse de realizar actividades que puedan generar incendios de cobertura vegetal, como fogatas, disposición inadecuada de colillas de cigarrillo, vidrios, uso de pólvora o abandono de residuos.

Histórico de incendios

Por último, la CAM dio a conocer el histórico de incendios para estas épocas en el departamento, señalando que en el año 2021 se reportaron 121 incendios afectando 1.556 hectáreas; en el 2022 se presentaron 105 eventos, quemando 905 hectáreas; en el año 2023 se reportaron 471 incendios afectando 14.77 hectáreas; en el 2024 registraron 661 incendios, incinerando 19.491 hectáreas; en el 2025 se presentaron 149 eventos afectando 1.699 hectáreas.

En lo que va del 2026 se han registrado 16 incendios forestales que han afectado más de 181 hectáreas de cobertura vegetal en el departamento.