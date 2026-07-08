Con ventas cercanas a los $1.000 millones finalizó con éxito el VI Gran Salón y Pasarela Artesanal, Tradición y Maestría 2026

Con un balance altamente positivo para el sector artesanal, turístico y económico del departamento, finalizó el VI Gran Salón y Pasarela Artesanal, Tradición y Maestría 2026, evento organizado por Inturhuila, que se llevó a cabo del 23 al 30 de junio en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera.

Durante ocho días, propios y visitantes disfrutaron de una feria de talla nacional e internacional que reunió a más de 200 maestros artesanos, quienes exhibieron lo mejor de su talento, creatividad, tradición y maestría, convirtiendo a Neiva en un gran escenario de intercambio cultural, comercial y turístico.

Esta sexta versión contó con la participación de artesanos provenientes de países como India, Pakistán, Turquía, México, Egipto y Ecuador, además de expositores nacionales que llegaron al Huila para mostrar la riqueza artesanal de diferentes regiones de Colombia. La presencia internacional fortaleció el carácter multicultural del evento y permitió que los asistentes vivieran una experiencia diversa, llena de color, identidad y tradición.

El balance económico también fue significativo. Según las cifras preliminares, las ventas totales alcanzaron aproximadamente los $1.000 millones, resultado que evidencia la importancia de estos espacios para la comercialización directa de los productos artesanales y para el fortalecimiento de la economía de los expositores.

Asimismo, cerca de 20.000 personas ingresaron al recinto ferial durante los días del evento, generando un importante movimiento de visitantes que también impactó positivamente al sector turismo. La feria contribuyó a la ocupación hotelera, al consumo en restaurantes, al transporte y a otros servicios utilizados tanto por los expositores como por los asistentes, consolidándose como una plataforma de reactivación económica para la ciudad y el departamento.

El VI Gran Salón y Pasarela Artesanal, Tradición y Maestría 2026 también logró una importante visibilidad en medios de comunicación y plataformas digitales. A través de medios nacionales y redes sociales, el evento alcanzó a más de 5 millones de usuarios, proyectando al Huila como un territorio que le apuesta a la cultura, al turismo, al emprendimiento y a la promoción de sus grandes eventos.

La gerente de Inturhuila, Madeleine Pantoja, entregó un balance positivo de esta versión y destacó que el proceso de evaluación será fundamental para seguir fortaleciendo la feria.

“Esta Feria finalizó con un balance exitoso, alcanzando ventas cercanas a los 1.000 millones de pesos y asistencia de cerca de 20 mil visitantes, convirtiendo a Neiva en un escenario de cultura, turismo y negocios. Estamos evaluando, ya sabemos lo bueno y las cosas a corregir de la feria para que la VII versión del Gran Salón sea mucho mejor”, afirmó la gerente.

Desde Inturhuila se resaltó el compromiso de los artesanos, el respaldo de los visitantes y la articulación institucional que hizo posible el desarrollo exitoso de esta feria, que año tras año se consolida como uno de los escenarios más importantes para la promoción artesanal, cultural y turística del Huila.

Con este resultado, el VI Gran Salón y Pasarela Artesanal, Tradición y Maestría 2026 ratifica que la cultura también mueve la economía, fortalece el turismo y proyecta al Huila como un departamento anfitrión de grandes eventos.