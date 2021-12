ANATO en el Huila, descubriendo el paraíso para proyectarlo al mundo

Dentro de la iniciativa se tiene previsto realizar una rueda de negocios presencial totalmente gratis entre las Agencias de Viajes participantes del Famtrip en calidad de compradores y la oferta local turística de la región en rol de vendedores.

ANATO – Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, en articulación del con la Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, inició el viaje de familiarización o Famtrip en el departamento del Huila, que recorrerá con18 agencias de viajes potenciales del nivel nacional diferentes sitios y atractivos turísticos de diversos municipios, para comercializar al Huila como el paraíso por descubrir. Este viaje de familiarización se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre.

Dentro de la iniciativa se tiene previsto realizar una rueda de negocios presencial totalmente gratis entre las Agencias de Viajes participantes del Famtrip en calidad de compradores y la oferta local turística de la región en rol de vendedores (Agencias de Viajes Operadoras, hoteles, aerolíneas, parques, museos, etc), en el que se dispuso de 20 cupos y, que se llevará a cabo en el municipio de San Agustín este domingo 12 de diciembre.

Carolina Gil, directora de turismo receptivo de ANATO, expresó su complacencia por este viaje de familiarización: “Hoy estamos aquí en el Huila con esta iniciativa y continuando este proyecto que venimos desarrollando con FONTUR y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre los viajes de familiarización y ruedas de negocios; en esta ocasión estamos aquí en el Huila en compañía y con apoyo de la Gobernación del Huila, este tipo de actividades se desarrollan, con el fin de potencializar los recursos y los destinos turísticos de la región; en esta ocasión nos acompañan agencias de viajes receptivas que les venden al mercado nacional e internacional para conocer cuál es el producto turístico que hay en el Huila y lo puedan empezar a ofrecer dentro de sus paquetes turísticos para captar nuevos turistas”.

Agencias y medios de comunicación

Oscar Duque periodista del periódico el Occidente de Cali, manifestó: “me parece muy importante que hagan este tipo de eventos porque ayuda a promocionar al departamento del Huila, sus municipios y sus atractivos; creo que el Huila tiene un agran cantidad de sitios de interés, no solamente paisajes, sino valores culturales que hay que resaltar no solamente dentro del Huila, sino en otros departamentos del País”

Por su parte Cristian González de la agencia de viajes Magical Colombia, comentó: “Importante estas actividades que se promueven desde ANATO y FONTUR, para promocionar los diferentes destinos que tiene el País, especialmente ahora que estamos visitando el Huila, es un destino que nosotros vendemos a nivel internacional

y es importante conocer las nuevas actividades que está ofreciendo el destino, para de esa manera ofrecerlo en los diversos lugares del mundo”

Institucionalidad

Finalmente Daniel Sanz Perdomo, secretario de cultura y turismo del Huila nos comentó: “desde el Gobierno Departamental Huila Crece, hemos venido realizando gestiones con diferentes instancias del turismo como o es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fontur, para que este tipo de viajes de familiarización sean más recurrentes, garantizando así, que el Huila sea protagonista dentro de la agenda turística de Colombia y que pueda ser promocionada y ofertada a mercados nacionales e internacionales, con el fin de que se incremente la afluencia de turistas que venga a descubrir nuestro paraíso”.

Itinerario

Día 3. Sábado 11 de diciembre

• Desayuno en el hotel Casablanca (7:00 am)

• Salida para San Agustín (8:00 am)

• Almuerzo en hotel campestre y finca ecoturística en San Agustín, donde se hará un corto recorrido para conocer los cultivos orgánicos y técnicas de permacultura que utilizan para la preparación de los platos del restaurante. (11:00 am)

)Visita al Parque Arqueológico de San Agustín (2:00 pm)

• City tour nocturno por San Agustín para visitar tiendas artesanales, el pesebre interactivo y el alumbrado navideño. (6:00 pm)

• Cena en Casa Tarzán (8:00 pm)

• Noche Agustiniana: música andina y canelazo (9:00 pm)

• Alojamiento en Hotel Estorake y Huaka Yo (10:30 pm)

Día 4. Domingo 12 de diciembre

• Desayuno en los respectivos hoteles (6:30 am)

• Recogida en Hotel Huaka Yo para salir a rueda de negocios (7:00 am)

• Recogida en Hotel Estorake para salir a rueda de negocios (7:15 am)

• Entrega de habitaciones Hotel Internacional (7:25 am)

• Rueda de negocios de (8:00am a 12:00 m)

• Almuerzo en Alto de los Andaquies (12:30 pm)

• Visita al Estrecho del río Magdalena (2:00 pm)

• Cabalgata panorámica al Tablón y Chaquira (4:30 pm)

• Cerraremos con broche de oro este evento, realizando la actividad “Viva el San Pedro” recreando nuestras fiestas y tradiciones huilenses (6:00 pm)

• Alojamiento en Hotel San Agustín Internacional

Día 5. Lunes 13 de Diciembre

Desayuno en el Hotel (6:30 am)

Salida para aeropuerto Pitalito (7:30 am)