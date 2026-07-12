Abelardo VA al Huila a planear el futuro con los huilenses

Hay algo que he procurado hacer siempre y que seguiré haciendo mientras tenga la oportunidad de servirle a mi tierra: recorrer el Huila.

No he dejado de visitar, cada fin de semana, los municipios de nuestro departamento. He conversado con caficultores, piscicultores, comerciantes, transportadores, empresarios, jóvenes, líderes comunales, alcaldes y ciudadanos que, más allá de sus diferencias, coinciden en algo: el Huila tiene un potencial extraordinario que durante muchos años no ha sido plenamente aprovechado.

Escuchar el territorio enseña mucho más que cualquier informe. Cada recorrido confirma la misma convicción: el Huila tiene con qué convertirse en uno de los departamentos más competitivos de Colombia.

El Huila no llega con las manos vacías. Llega con argumentos.

Somos el primer productor de café de Colombia, líderes nacionales en piscicultura, una potencia agrícola y un territorio con una ubicación privilegiada entre el centro del país, la Amazonía y el Pacífico. Cada año más de 900.000 visitantes descubren nuestra riqueza natural y cultural. Pero el reto ya no es solamente producir más; es transformar más, innovar más y exportar más.

Por eso considero tan importante la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, este 17 de julio. Escuchar a los alcaldes, al gobernador y a los sectores productivos es la mejor manera de comenzar un gobierno cercano a las regiones. Pero también es la oportunidad para que el Huila hable con una sola voz alrededor de una visión compartida.

He dedicado buena parte de mi vida al estudio de la seguridad. Como Teniente de la Reserva de la Policía Nacional y especialista en Gestión Territorial de la Seguridad he aprendido que la tranquilidad de un territorio es la base de su desarrollo. Sin seguridad no hay inversión, no hay turismo y tampoco hay oportunidades para nuestros jóvenes.

El Huila necesita fortalecer las capacidades operacionales del Ejército en los corredores estratégicos, ampliar el pie de fuerza donde sea necesario, fortalecer el GAULA y la Fiscalía frente a la extorsión y el secuestro, incorporar tecnología para una seguridad inteligente y avanzar en proyectos como el Distrito de Policía de Pitalito, que fortalecerá la presencia institucional en el sur del departamento. La seguridad debe entenderse como un sistema que proteja nuestros corredores productivos y cierre el paso a las economías ilegales.

La infraestructura exige la misma visión estratégica. La culminación de la Ruta 45 sigue siendo una deuda del Estado, pero el verdadero salto competitivo llegará cuando logremos consolidar la Transversal del Libertador, culminar la conexión Isnos-Paletará y fortalecer la salida hacia el Pacífico. No hablamos solamente de carreteras; hablamos de reducir costos logísticos, aumentar las exportaciones y convertir al Huila en el gran eje logístico del sur colombiano.

Ese mismo propósito debe orientar la productividad. El Huila ya demostró que sabe producir; ahora debe transformar, industrializar y agregar valor al café, la piscicultura, el cacao y las frutas. Esa es la mejor manera de generar empleo, atraer inversión y construir oportunidades para las nuevas generaciones.

También es momento de ejecutar proyectos que llevan demasiado tiempo esperando. La PTAR de Neiva y la PTAR de Pitalito no son únicamente obras de saneamiento; son inversiones en salud pública, sostenibilidad y competitividad que el departamento necesita con urgencia.

En ese sentido, la visita del presidente electo representa mucho más que un ejercicio de empalme territorial. Será la oportunidad para escuchar una visión de departamento que no nació en un escritorio, sino caminando los municipios y escuchando a su gente. Planear el futuro seguirá siendo una tarea permanente de los huilenses; al nuevo Gobierno le corresponde convertir esa visión en obras, inversiones y decisiones concretas.

Después de recorrer el Huila durante tantos fines de semana tengo una certeza: los huilenses no esperan que alguien venga a resolverles la vida. Todos los días trabajan, producen y emprenden. Lo único que esperan del Estado es que haga su parte.

El Huila ya decidió cuál es su futuro. Quiere ser un departamento seguro, competitivo, agroindustrial y exportador. Ahora esperamos un Gobierno que tenga la determinación de hacerlo realidad. Una nueva etapa inicia y el huila va a ser protagonista de renovar su futuro.

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Por: Víctor Andrés Tovar Trujillo

X: @victorandrestt