Yuki Kaji, actor de doblaje japonés reconocido por su trabajo en los animes SPY x FAMILY, My Hero Academia y JUJUTSU KAISEN, estará en SOFA 2023

El Salón del Ocio y la Fantasía 2023 se realizará en el recinto ferial del 12 al 16 de octubre

Corferias dispondrá de 22 pabellones, un área de más de 57.000 metros cuadrados, en los que están desplegados más de 400 expositores y 3000 gestores culturales.

Crunchyroll, la mejor experiencia de anime a nivel mundial, los 13 y 14 de octubre traerá como invitado especial a Yuki Kaji, uno de los más grandes actores de doblaje japoneses, junto con el Crunchyroll Cinema y presentando algunos de los animes actuales más populares SPY x FAMILY, My Hero Academia, JUJUTSU KAISEN y más.

Yuki Kaji ha dado voz a queridos personajes de anime en algunas de las series más populares, como Eren Jaeger, de Attack On Titan; Todoroki, de My Hero Academia; Saigiku Jōno, de Bungo Stray Dogs; Arata Shindo, de PSYCHO-PASS; Kenma Kozume de Haikyu!!!, y muchos más.

Las actividades con Kaji incluirán Q&As con fans y con destacados invitados locales en el escenario principal de SOFA, además de un meet and greet exclusivo con fans para los suscriptores de Crunchyroll Premium.

En el stand de Crunchyroll, situado en el Pabellón 4 (entrada del arco), los fans podrán fotografiarse con una de las series de anime más importantes de todos los tiempos JUJUTSU KAISEN, recorrer una activación inspirada en la casa de Anya, Loid y Yor Forger del gran éxito SPY x FAMILY, además de tomarse fotos con sus héroes favoritos de la sensación mundial My Hero Academia.

No te pierdas el escenario de Crunchyroll en el stand con sorteos, trivias y mucho más, además de un espacio de descanso y proyección VIP exclusivo para los suscriptores de Crunchyroll Premium. En el stand también habrá folletos para todos los asistentes y regalos exclusivos para los suscriptores de Crunchyroll Premium.

Programación completa de Yuki Kaji en SOFA (nota: los horarios están sujetos a cambios)

Viernes 13 de octubre

18:30 – Fan Meeting Q&A con Yuki Kaji + proyección de anime.

Lugar: Escenario principal de SOFA.

Meet & Greet con Yuki Kaji exclusivo para suscriptores Crunchyroll Premium.

Hora por anunciar.

Lugar: El stand de Crunchyroll situado en el Pabellón 4 (entrada del arco).

Sábado 14 de octubre

16:30 – Fan Meeting Q&A con Yuki Kaji + proyección.

Lugar: Escenario principal de SOFA.

Meet & Greet con Yuki Kaji exclusivo para suscriptores Crunchyroll Premium.

Horario por anunciar.

Lugar: El stand de Crunchyroll situado en el Pabellón 4 (entrada del arco).

20:00 – Proyección de anime.

Serie por anunciar.

Lugar: Escenario principal de SOFA.

Acerca de SPY x FAMILY

Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás. En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría.

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, «Twilight», en una misión ultra secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. The series won Best Comedy Series, Best Ending Sequence, Best New Series, Best Supporting Character for Anya Forger at the Anime Awards 2023 in Tokyo. Season 1 is streaming now on Crunchyroll. Tráiler

Acerca de My Hero Academia

En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos. Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos.

Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno. Known as one of the biggest modern anime franchises, seasons 1-6 are streaming now on Crunchyroll.

Acerca de JUJUTSU KAISEN

Dificultades, arrepentimiento, vergüenza… Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria. Las maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo, y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte.

Y lo que es peor: solo una Maldición puede exorcizar otra Maldición. Las temporadas 1 y 2 de la aclamada serie de acción y sobrenatural ya están en streaming en Crunchyroll.

Acerca de Crunchyroll

Crunchyroll conecta a los fans del anime y el manga de más de 200 países y territorios con el contenido y las experiencias que tanto les gustan. Además de proporcionar acceso al contenido mediante un sistema gratuito apoyado por publicidad y suscripciones premium, Crunchyroll ofrece a la comunidad de anime eventos, estrenos cinematográficos, videojuegos, productos de consumo, coleccionables y ediciones de manga.

—

Los fans del anime tienen acceso a uno de los mayores catálogos de anime licenciado a través de Crunchyroll, siendo este traducido en múltiples idiomas para espectadores de todo el mundo. Los espectadores pueden además disfrutar de los simulcasts, series de actualidad disponibles inmediatamente después de su emisión en Japón.

La aplicación de Crunchyroll está disponible en más de 15 plataformas, incluyendo consolas de videojuegos.

Crunchyroll, LLC es una empresa conjunta operada de forma independiente entre la estadounidense Sony Pictures Entertainment y la japonesa Aniplex, filial de Sony Music Entertainment (Japan) Inc, ambas subsidiarias del grupo Sony con sede en Tokio.