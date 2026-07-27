¡Sanciones a las conductas irresponsables en moto!

Con controles permanentes en las calles, la Administración Municipal le pone freno a la imprudencia vial y a las conductas peligrosas en las vías.

Con el objetivo de proteger la vida y mantener el orden en las calles de la ciudad, la Secretaría de Movilidad, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, ha desplegado un plan de control integral frente a las conductas irresponsables en las vías.

Durante los procedimientos se está aplicando la sanción e inmovilización a quienes transitan en horarios no permitidos conforme al Decreto 0112 de 2026, el cual restringe la circulación de motocicletas después de las 11:00 p.m.

De igual forma, se mantiene control sobre el uso obligatorio de la prenda reflectiva o chaleco después de las 6:00 p.m., el uso del casco, el sobrecupo, la ejecución de maniobras peligrosas y el tránsito sin la documentación legal al día.