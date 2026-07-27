Gobernación del Huila abre convocatoria Premio al Periodismo Huilense «Carlos Enrique Salamanca Cerón» 2026

Cada una de las categorías entregará un reconocimiento económico superior a los $14 millones, como estímulo a la excelencia y el rigor periodístico en el departamento del Huila. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 6 de agosto de 2026.

La Gobernación del Huila abrió oficialmente la convocatoria para la XV versión del Premio al Periodismo Huilense «Carlos Enrique Salamanca Cerón», una iniciativa que durante casi dos décadas se ha consolidado como el máximo reconocimiento al ejercicio periodístico en el departamento, exaltando la excelencia, la ética, el rigor investigativo y el compromiso de quienes, desde los diferentes medios de comunicación, contribuyen a informar con responsabilidad a la ciudadanía.

Este reconocimiento, institucionalizado mediante la Ordenanza 021 de 2007 y organizado por la Gobernación del Huila, busca incentivar la producción de contenidos periodísticos de alta calidad y destacar el papel fundamental que cumplen los medios de comunicación y sus profesionales en la construcción de una sociedad mejor informada, fortaleciendo la democracia y el desarrollo regional.

Para esta edición podrán participar periodistas, comunicadores sociales, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, así como integrantes de medios tradicionales, comunitarios, alternativos y plataformas digitales del departamento del Huila. Los trabajos deberán haber sido publicados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 20 de julio de 2026, y las postulaciones se recibirán únicamente a través de la sede electrónica de la Gobernación del Huila www.huila.gov.co hasta el 6 de agosto de 2026.

La convocatoria contempla las categorías de mejor trabajo periodístico Universitario, Comunitario, Turismo o Cultura, Desarrollo Sostenible, Inclusión Social e Investigación, reconociendo producciones difundidas en medios digitales, audiovisuales, radiales e impresos. Los trabajos serán evaluados por un jurado independiente, integrado por destacados periodistas, académicos y expertos en comunicación, quienes valorarán aspectos como el uso del lenguaje periodístico, la investigación, la veracidad, la innovación, la originalidad, el impacto social y el manejo de las fuentes.

Como estímulo al talento y la excelencia periodística, el ganador de cada categoría recibirá un reconocimiento económico equivalente a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que el medio de comunicación en el que fue publicado el trabajo será distinguido con un pergamino de exaltación por su aporte al desarrollo y difusión del periodismo huilense.

Con esta nueva convocatoria, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa y el ejercicio responsable del periodismo, promoviendo escenarios que incentiven la investigación, el contraste de fuentes y la producción de contenidos que aporten al desarrollo, la transparencia y la construcción de un Huila Grande.