Se entregó la Orden de la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez

En un emotivo acto realizado en el recinto de la Asamblea Departamental del Huila se conmemoró el natalicio del “Compositor de las Américas”, Jorge Villamil Cordovez, ocasión en la que se entregó la “Orden de la Huilensidad” a dos ilustres ciudadanos huilenses: el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y el exmagistrado, escritor y poeta José Marcelino Triana Perdomo. Estas exaltaciones fueron otorgadas en reconocimiento a sus destacadas trayectorias, su sentido de pertenencia por nuestra tierra y su compromiso con el legado del maestro Villamil.

La noche estuvo engalanada con la presentación de la cantante, actriz y compositora María Vanedi, quien hizo gala de su admirable talento al interpretar, con el magistral acompañamiento de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila, tres inolvidables composiciones de Jorge Villamil: Espumas, La vaquería y El barcino. Una presentación cargada de sentimiento y huilensidad que despertó las ovaciones del distinguido público presente.

En mi intervención como presidente de la Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez quise transmitir un mensaje sobrio, respetuoso y significativo. Evoqué la vida y obra de nuestro insigne compositor; hice un llamado a la institucionalidad para respaldar decididamente a la Fundación y otorgarle al Museo Jorge Villamil Cordovez la importancia que merece; y reconocí la inconmensurable labor de quienes crearon esta entidad y, a través de los años, han contribuido a mantener vivo su propósito.

Este evento fue posible gracias al compromiso de los integrantes de la Junta Directiva de la Fundación: Urbano Cabrera Rojas, Gabriel Calderón Molina, Oberth Alejandro Ortiz, Alejandro Cabrera Villamil, Jairo Octavio Poveda y María Ruth Arboleda. Asimismo, expreso mi gratitud a la secretaria de Cultura del Huila, Liliana Quimbaya Bahamón, por su presencia y respaldo a esta significativa ceremonia.

Mi agradecimiento también al presidente de la Asamblea Departamental, Edwin Arbey Barajas Hernández, y al secretario de la corporación, Daniel Felipe Amézquita Forero, por facilitarnos los medios y abrirnos las puertas del emblemático salón Rodrigo Lara Bonilla, escenario cargado de historia y profundo significado para los huilenses.

Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los huilenses y, de manera especial, al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y al alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, para que aunemos esfuerzos en torno al fortalecimiento de la Fundación y del Museo Jorge Villamil Cordovez, reconocido como bien de interés cultural departamental mediante el Decreto 3931 de 2015.

Preservar este legado no puede ser únicamente responsabilidad de una fundación o de quienes admiramos la obra del maestro. Es un compromiso colectivo con nuestra memoria y nuestra identidad. Jorge Villamil convirtió al Huila en canción y llevó el nombre de nuestra tierra por Colombia y el mundo. Ahora nos corresponde a nosotros garantizar que su legado permanezca vivo para las nuevas generaciones, porque honrar a Villamil es, también, honrar la huilensidad.

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Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

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