Inseguridad golpea al sector industrial de Neiva en inmediaciones del Parque Industrial Surcolombiano

Dos hurtos en menos de una semana en complejo en construcción sobre la vía a Palermo

Empresarios denuncian pérdidas millonarias tras dos ingresos ilegales ocurridos los días 18 y 20 de julio. Herramientas, equipos, accesorios de alta tecnología con su respectiva acometidas eléctricas hacen parte de los elementos reportados como hurtados. Las víctimas entregaron fotografías y videos a las autoridades para apoyar la investigación.

La preocupación por la inseguridad continúa creciendo en la capital huilense. Esta vez, empresarios denunciaron que un complejo en construcción ubicado sobre la vía que comunica a Neiva con Palermo, en inmediaciones del Parque Industrial Surcolombiano, fue víctima de dos hurtos registrados los días 18 y 20 de julio de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por los afectados, personas aún no identificadas ingresaron al predio durante la noche y se llevaron herramientas especializadas, equipos de trabajo, accesorios de alta tecnología y otros elementos de alto valor indispensables para el desarrollo de la obra.

Las pérdidas económicas son significativas y, además del impacto financiero, estos hechos han ocasionado retrasos en la ejecución del proyecto, afectando el trabajo de quienes diariamente laboran en el lugar.

Los propietarios informaron que cuentan con registros fotográficos y videos de seguridad relacionados con los hechos, material que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para contribuir a la identificación de los responsables y al avance de la investigación.

Preocupación por la seguridad

Este nuevo caso ha generado inquietud entre empresarios y trabajadores del sector, quienes advierten que la zona viene registrando problemas de seguridad y solicitan una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Los afectados hicieron un llamado a la Policía Metropolitana de Neiva, la SIJÍN, la fiscalía general de la Nación. para fortalecer la vigilancia permanente sobre este corredor vial, considerado estratégico para el desarrollo industrial y empresarial del municipio.

«Necesitamos acciones contundentes que garanticen la seguridad de quienes invierten y generan empleo. No podemos permitir que la delincuencia siga afectando el crecimiento empresarial de la ciudad», expresaron los denunciantes.

Las autoridades ya conocen el caso

Las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades, que adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hurtos.