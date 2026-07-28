Yaguará presentará oficialmente el XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026 y a sus candidatas oficiales en Neiva

La Administración Municipal de Yaguará, liderada por el alcalde Lenin Alberto Trujillo González, invita a toda la comunidad huilense, medios de comunicación, creadores de contenido y visitantes a participar en el Lanzamiento Oficial del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026, un evento que marcará el inicio de una de las celebraciones culturales y turísticas más importantes del departamento.

Durante esta jornada especial, además de dar a conocer la programación oficial de las festividades que se realizarán del 14 al 17 de agosto de 2026, se llevará a cabo la presentación oficial de las candidatas que participarán en el certamen del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales, quienes representarán con orgullo la belleza, el talento, la cultura y las tradiciones de sus municipios.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia llena de identidad cultural con presentaciones artísticas, música, danza folclórica y una puesta en escena que reflejará la riqueza turística de Yaguará, invitando a todos los huilenses a vivir esta gran fiesta.

El lanzamiento se realizará en la ciudad de Neiva:

Sábado 1 de agosto de 2026

Hora: 3:30 p. m. Lugar: Centro Comercial Santa Lucía Plaza.

El alcalde Lenin Alberto Trujillo González extendió una invitación especial a toda la comunidad yaguareña residente en Neiva, a los habitantes de la capital huilense, a los municipios del departamento, medios de comunicación y turistas para que acompañen este importante lanzamiento.

«Queremos que el Huila conozca desde ahora todo lo que estamos preparando para nuestras Fiestas Reales. Invitamos a las familias huilenses a acompañarnos en estos dos grandes lanzamientos, donde presentaremos oficialmente a nuestras candidatas, disfrutaremos de expresiones artísticas y mostraremos por qué Yaguará es uno de los principales destinos turísticos del departamento. Los esperamos del 14 al 17 de agosto para vivir una celebración llena de cultura, tradición y alegría», manifestó el mandatario.

Con esta estrategia de promoción, la Administración Municipal continúa posicionando a Yaguará como un referente turístico y cultural del Huila, fortaleciendo el reconocimiento de sus tradiciones, su gastronomía, sus paisajes y el talento de quienes hacen posible una de las fiestas más esperadas del año.

La invitación está abierta para que todos hagan parte del lanzamiento oficial del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026 y acompañen la presentación de las candidatas oficiales que engalanarán este importante certamen.