La contratación directa volverá a ser protagonista en los primeros meses del nuevo Gobierno Nacional

La conformación de equipos técnicos, la estructuración de proyectos y la puesta en marcha de las primeras iniciativas de la nueva administración impulsarán el uso de este mecanismo, siempre dentro de las causales previstas por la ley.

Expertos señalan que este será uno de los instrumentos que permitirá a las entidades públicas avanzar con mayor agilidad en la ejecución de sus prioridades, sin sustituir los principios de transparencia, planeación y control que rigen la contratación estatal.

La posesión del nuevo Gobierno marca el inicio de una nueva etapa para la administración pública colombiana. Además del relevo en ministerios, departamentos administrativos, gobernaciones, alcaldías y demás entidades estatales, comienza uno de los periodos de mayor actividad para la contratación pública, en el que las instituciones deben estructurar equipos de trabajo, formular proyectos y comenzar la ejecución de los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

En este escenario, la contratación directa adquiere un papel estratégico al convertirse en uno de los mecanismos que la legislación colombiana contempla para atender necesidades específicas de la administración sin acudir a procesos como la licitación pública, siempre que se configure alguna de las causales previstas en la ley. Su utilización permite avanzar con mayor oportunidad en actividades esenciales para el inicio de la gestión pública, sin que ello implique una disminución de los controles o de las obligaciones de transparencia.

«Los primeros meses de un nuevo gobierno representan uno de los momentos de mayor dinamismo para la contratación estatal. La contratación directa permite poner en marcha proyectos prioritarios, vincular conocimiento especializado y garantizar la continuidad de la gestión pública mientras se desarrollan otros procesos de selección. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una modalidad excepcional que solo puede aplicarse en los casos definidos por la ley y bajo el cumplimiento estricto de los principios que rigen la contratación estatal», afirma Alfredo Gómez, abogado experto en contratación pública.

Durante esta etapa es habitual que las entidades públicas requieran celebrar convenios interadministrativos, contratar estudios y diagnósticos, fortalecer capacidades institucionales, vincular profesionales especializados y desarrollar proyectos técnicos que permitan avanzar en la implementación de los planes de gobierno. En muchos de estos casos, la contratación directa constituye una alternativa prevista por el Estatuto General de Contratación Pública para responder con oportunidad a esas necesidades.

Entre las principales ventajas que ofrece este mecanismo durante el inicio de una nueva administración se encuentran:

Agilidad para iniciar proyectos estratégicos. Facilita la contratación de estudios, consultorías y apoyos técnicos indispensables para estructurar las primeras iniciativas de gobierno.

Continuidad institucional. Permite que las entidades mantengan su operación y la prestación de los servicios públicos mientras consolidan sus nuevos equipos de trabajo.

Acceso a conocimiento especializado. Hace posible vincular universidades, entidades públicas, centros de investigación y expertos con amplia experiencia para fortalecer la formulación de políticas públicas y proyectos de inversión.

Respuesta oportuna a necesidades prioritarias. En los casos establecidos por la normativa, permite atender requerimientos estratégicos sin los tiempos propios de procesos de selección de mayor duración.

«Existe la percepción equivocada de que la contratación directa significa contratar sin reglas. En realidad, cada proceso debe justificar plenamente la causal que lo sustenta, cumplir los requisitos establecidos por la normativa y garantizar la transparencia, la planeación, la responsabilidad y la adecuada utilización de los recursos públicos», agrega Gómez.

Especialistas en contratación estatal señalan que, con el inicio del nuevo Gobierno, también aumentará la demanda de asistencia técnica para apoyar a las entidades públicas en la estructuración de proyectos, la elaboración de estudios previos, la gestión contractual y el acompañamiento especializado que permita desarrollar procesos ajustados al marco normativo vigente.

En ese contexto, organizaciones como Red Summa, especializadas en fortalecimiento institucional, contratación pública y estructuración de proyectos, se convierten en aliados estratégicos para acompañar a las entidades en la puesta en marcha de sus primeras iniciativas, aportando conocimiento técnico que contribuya a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

El comienzo de una nueva administración representa una oportunidad para acelerar la ejecución de los planes de gobierno, pero también un momento en el que la planeación, el cumplimiento de la normativa y el acompañamiento especializado resultan determinantes para garantizar que cada proceso contractual responda al interés general y al uso eficiente de los recursos públicos.