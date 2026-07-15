Yaguará fortalece su sistema de salud con una inversión superior a $3.700 millones y la visita histórica del ministro de Salud

La salud en Yaguará continúa consolidándose como una prioridad. La visita del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, representa un hecho histórico para el municipio y ratifica el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la atención en salud y el bienestar de las familias yaguareñas.

Durante la jornada, se destacó la inversión superior a $3.700 millones, destinada a fortalecer la capacidad del sistema de salud del municipio mediante el mejoramiento de la E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García, la operación de cuatro Equipos Básicos de Salud (EBS) y un Equipo Básico Especializado en Salud (EBES), la entrega de dos vehículos de transporte asistencial y el desarrollo de acciones orientadas a ampliar la capacidad resolutiva de los servicios médicos en el territorio.

«La salud se fortalece donde vive la gente. Por eso llevamos los equipos a los territorios, invertimos en hospitales y acercamos los servicios a quienes durante años estuvieron olvidados», destacó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo durante su visita.

El alcalde de Yaguará resaltó que, después de muchos años, el municipio vuelve a recibir la visita de un ministro de Estado, un hecho que refleja la confianza del Gobierno Nacional en la gestión que hoy adelanta la Administración Municipal para impulsar proyectos estratégicos que mejoran la calidad de vida de la comunidad.

Por su parte, la gerente de la E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García señaló que el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Administración Municipal y el hospital ha permitido fortalecer la Atención Primaria en Salud, acercar los servicios a las comunidades urbanas y rurales y brindar una atención más digna, humana y oportuna para los usuarios.

Con estas inversiones y acciones, Yaguará continúa avanzando en la consolidación de un modelo de salud más cercano a la comunidad, con mayor cobertura, mejores servicios y una infraestructura fortalecida que responde a las necesidades de la población.

La Administración Municipal «Yaguará para Todos» reafirma su compromiso de seguir gestionando iniciativas que transformen el municipio y garanticen mejores oportunidades para todos los yaguareños.