Yaguará, dio apertura oficial al XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026, en Neiva

En un ambiente lleno de música, tradición, folclor y alegría, el municipio de Yaguará, realizó este sábado el lanzamiento oficial del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza de la ciudad de Neiva, dando inicio a la promoción de una de las celebraciones más representativas del departamento del Huila.

El evento reunió a visitantes, medios de comunicación, autoridades, invitados especiales y público en general, quienes conocieron de primera mano la programación oficial que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en el municipio de Yaguará, consolidando este certamen como uno de los eventos culturales, turísticos y artísticos más importantes de la región.

Durante la jornada se realizó la presentación de las candidatas oficiales al certamen, así como una muestra de la riqueza cultural y artística que identifica al municipio, invitando a los huilenses y a los turistas nacionales a vivir una experiencia llena de tradición, hospitalidad y orgullo por nuestras raíces.

El alcalde de Yaguará, Lenin Alberto Trujillo González, destacó que estas fiestas representan una oportunidad para fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y mostrar al país todo el potencial que ofrece el municipio.

«Queremos invitar a todos los huilenses y colombianos a que nos acompañen del 14 al 17 de agosto en Yaguará. Hemos preparado una programación de primer nivel para que las familias disfruten de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y de grandes artistas nacionales e internacionales en conciertos totalmente gratuitos», expresó el mandatario.

La programación del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026 contará con la participación de reconocidos artistas como Mr. Black, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Los Rayos de México y Ciro Quiñónez, además de eventos emblemáticos como el tradicional Desfile Folclórico, el Desfile Náutico, la elaboración del quesillo más grande del mundo, muestras artesanales, actividades deportivas, recreativas y una amplia agenda cultural para propios y visitantes.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de los principales atractivos turísticos de Yaguará, entre ellos la represa de Betania, sus miradores naturales, la riqueza paisajística y una gastronomía reconocida por sabores tradicionales como el quesillo yaguareño, la mojarra frita y otros productos típicos que hacen parte de la identidad del municipio.

Con este lanzamiento oficial, la Administración Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo, la cultura y el desarrollo económico, invitando a todos los colombianos a hacer parte de una celebración que exalta las tradiciones huilenses y posiciona a Yaguará como un destino imperdible del sur del país.

¡Del 14 al 17 de agosto, todos los caminos conducen a Yaguará!