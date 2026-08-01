Yaguará abre sus puertas al país para vivir el XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026

Del 14 al 17 de agosto, el municipio de Yaguará será el escenario de una de las celebraciones más importantes del departamento del Huila, consolidándose como un destino turístico, cultural y gastronómico que recibirá a miles de visitantes de todo el país.

La Administración Municipal, liderada por el alcalde Lenin Alberto Trujillo González, extiende una cordial invitación a huilenses, colombianos y turistas nacionales e internacionales para disfrutar del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026, una festividad que durante cuatro días resaltará la identidad, la tradición y el enorme potencial turístico de Yaguará.

Este gran encuentro reunirá la belleza, la cultura y el folclor del departamento, en una programación especialmente diseñada para que propios y visitantes vivan una experiencia inolvidable, llena de música, tradición, gastronomía y escenarios naturales únicos.

Yaguará, reconocido como uno de los destinos turísticos más importantes del Huila, ofrece una combinación perfecta entre naturaleza, aventura, cultura e historia.

Sus imponentes paisajes alrededor de la represa de Betania, sus miradores naturales, la riqueza de sus ecosistemas y la calidez de su gente convierten al municipio en un lugar ideal para compartir en familia y descubrir lo mejor del sur de Colombia.

Durante las festividades, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los principales atractivos turísticos del municipio, disfrutar de recorridos por la represa de Betania, conocer sus paisajes, fortalecer el turismo local y vivir una experiencia que integra naturaleza, cultura y desarrollo económico para la región.

La gastronomía será otro de los grandes protagonistas de esta celebración.

Los asistentes podrán degustar los sabores tradicionales que distinguen a Yaguará, entre ellos el reconocido quesillo, el tradicional yaguareño y la exquisita mojarra frita, productos que hacen parte de la identidad cultural y culinaria del municipio y que representan el trabajo y la tradición de cientos de familias y emprendedores locales.

Además de la riqueza turística y gastronómica, el XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026 contará con una amplia agenda artística y cultural que reunirá a destacados artistas nacionales, agrupaciones musicales, muestras folclóricas, desfiles, actividades culturales y eventos para toda la familia, ofreciendo espectáculos completamente gratuitos que permitirán fortalecer la integración, el turismo y la economía local.

Esta celebración representa una importante vitrina para promover a Yaguará como un municipio competitivo, dinámico y preparado para recibir visitantes durante todo el año, impulsando el comercio, la hotelería, la gastronomía, el emprendimiento y los diferentes sectores económicos que hacen parte del desarrollo del territorio.

La Administración Municipal reafirma su compromiso de continuar posicionando a Yaguará como un referente turístico del departamento del Huila, promoviendo sus riquezas naturales, culturales y patrimoniales, e invitando a todos los colombianos a descubrir un destino que lo tiene todo para vivir experiencias inolvidables.

Del 14 al 17 de agosto, Yaguará será el epicentro de la cultura, la música, el turismo y la tradición.

La invitación está abierta para que miles de visitantes hagan parte de esta gran celebración y disfruten de cuatro días llenos de alegría, identidad, folclor y hospitalidad.

Invitación del alcalde

«Queremos invitar a todos los huilenses y a los colombianos a que nos acompañen en el XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 2026. En Yaguará encontrarán un municipio lleno de encanto, con una oferta turística excepcional, una gastronomía que conquista a todos los visitantes y una programación artística y cultural de primer nivel. Los esperamos con los brazos abiertos para que juntos vivamos una de las mejores fiestas del departamento del Huila», Lenin Alberto Trujillo González Alcalde de Yaguará