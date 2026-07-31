World Vision realiza 62.440 atenciones humanitarias y alcanza a 36.720 personas tras el terremoto en Venezuela

Pronto se cumplirá un mes después de los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Aunque las labores de búsqueda y rescate dieron paso a la etapa de recuperación, miles de familias continúan enfrentando enormes desafíos para reconstruir sus vidas, con necesidades urgentes de alimentación, acceso a agua segura, alojamiento temporal, protección para la niñez y apoyo psicosocial.

De acuerdo con el más reciente balance oficial entregado por el Gobierno de Venezuela, la emergencia dejó más de 5.000personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.907 personas que permanecen sin hogar debido a los daños ocasionados por los sismos. Como parte del proceso de recuperación, las autoridades anunciaron la entrega de 200 apartamentos para las familias que perdieron sus viviendas.

En este contexto, World Vision continúa ampliando su respuesta humanitaria en los estados de La Guaira, Miranda, Caracas y Aragua, priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias mediante una intervención multisectorial que responde a las principales necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Hasta la fecha, la organización ha realizado 62.440 atenciones humanitarias, apoyando a 36.720 personas, correspondientes a 4.652 hogares.

La respuesta humanitaria de World Vision incluye:

440 personas alcanzadas mediante acciones de seguridad alimentaria, apoyando a 4.052 hogares.

640 personas apoyadas con intervenciones de agua, saneamiento e higiene (WASH), correspondientes a 3.270 hogares.

157 atenciones dirigidas a la niñez, equivalentes a 10.496 niñas y niños atendidos directamente.

371 personas, principalmente niñas, niños y adolescentes, acompañadas mediante acciones de protección, apoyo psicosocial y espacios seguros.

885 personas recibieron apoyo para alojamiento temporal, correspondientes a 177

Coordinación permanente con autoridades nacionales, mecanismos humanitarios, iglesias y organizaciones socias para fortalecer la recuperación de las comunidades afectadas.

«La recuperación de una emergencia no termina cuando cesa la fase más crítica. Miles de familias continúan enfrentando enormes desafíos para reconstruir sus vidas. En World Vision seguimos trabajando para que niñas, niños y sus familias reciban no solo asistencia humanitaria, sino también protección, apoyo emocional y oportunidades para avanzar hacia una recuperación segura y digna«, afirmó Peter Gape, director nacional de World Vision Colombia y Venezuela.

Mientras la emergencia avanza hacia una nueva etapa, World Vision reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas durante el proceso de recuperación, priorizando la protección de la niñez y el acceso de las familias a la asistencia humanitaria que aún necesitan para reconstruir sus vidas.