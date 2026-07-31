Jóvenes de 15 municipios podrán convertir sus ideas en proyectos reales con apoyo de inteligencia artificial

La primera fase de la convocatoria GEN Emprendedor estará abierta del 21 julio al 31 de agosto y está dirigida a estudiantes de grados 10° y 11° de colegios oficiales de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífico.

De los 15 municipios participantes se seleccionarán cuatro —uno por cada región—, de acuerdo con la respuesta territorial, la calidad de las propuestas presentadas y el cumplimiento de la meta mínima de participación

Jóvenes de colegios públicos de 15 municipios colombianos tendrán la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos reales con formación en educación financiera, emprendimiento e innovación apoyada en inteligencia artificial. Banca de las Oportunidades y la Universidad del Rosario abrieron la preinscripción de GEN Emprendedor, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de estudiantes de grados 10° y 11° y brindarles herramientas para desarrollar iniciativas con impacto económico, social y ambiental en sus territorios.

La primera fase de la convocatoria estará abierta del 21 de julio al 31 de agosto de 2026 y llegará a 15 municipios de cuatro regiones del país. En la región Andina participarán Garzón y Pitalito, en Huila; y Líbano, en Tolima. En el Caribe, la iniciativa llegará a Mahates, en Bolívar, y a Sahagún, Lorica y Cereté, en Córdoba. Por su parte, en la Orinoquía estarán Paz de Ariporo y Tauramena, en Casanare, junto con Granada, Puerto López y San Martín, en Meta; mientras que en el Pacífico participarán Santander de Quilichao y Puerto Tejada, en Cauca, y El Cerrito, en Valle del Cauca.

“Queremos que los jóvenes descubran desde el colegio que una buena idea, acompañada de educación financiera, conocimiento y herramientas adecuadas, puede convertirse en una oportunidad real para transformar su futuro y aportar al desarrollo de sus comunidades. Con GEN Emprendedor buscamos acercar estas capacidades a los territorios y contribuir al cierre de brechas desde edades tempranas”, afirmó Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades.

Esta primera fase será determinante: de los 15 municipios preinscritos se elegirán cuatro, uno por cada región, teniendo en cuenta la respuesta territorial, el número y la calidad de las propuestas presentadas y el cumplimiento de la meta mínima requerida. Cada municipio seleccionado deberá contar con al menos 50 proyectos inscritos y podrá alcanzar una participación de hasta 100 iniciativas.

Los equipos de los cuatro municipios seleccionados avanzarán a una ruta de formación que combina educación financiera, emprendimiento y tecnología. Los estudiantes completarán seis retos formativos a través de la plataforma virtual de la Universidad del Rosario, con apoyo de inteligencia artificial, y participarán en jornadas presenciales y espacios de mentoría para fortalecer sus ideas y convertirlas en proyectos estructurados y viables.

“El emprendimiento juvenil necesita mucho más que buenas ideas: requiere capacidades para entender problemas, diseñar soluciones, tomar decisiones financieras y aprovechar responsablemente las nuevas tecnologías. Desde la Universidad del Rosario queremos que los estudiantes encuentren en la inteligencia artificial una herramienta para potenciar su creatividad y estructurar proyectos capaces de generar valor en sus comunidades”, señaló Andrés Felipe García-Suaza, decano de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad del Rosario.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes entre los 15 y 18 años que cursen grados 10° y 11° en instituciones educativas oficiales y tengan una idea de negocio o un proyecto en etapa temprana. La iniciativa tendrá un enfoque inclusivo y buscará llegar especialmente a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica o en riesgo de deserción escolar.

El camino hacia la premiación comenzará con la preinscripción territorial. Una vez definidos los cuatro municipios de ejecución, los equipos completarán su inscripción y un diagnóstico inicial; posteriormente avanzarán por la ruta de seis retos formativos y las actividades presenciales. Al finalizar, cada equipo presentará su proyecto mediante un pitch en video, del cual serán seleccionados diez finalistas y, finalmente, cinco ganadores.

Los cinco mejores emprendimientos recibirán incentivos en especie de hasta $5 millones para fortalecer sus ideas de negocio, además de seis meses de acompañamiento para orientar estratégicamente el uso del premio y contribuir a la sostenibilidad y evolución de sus proyectos.

La preinscripción se realiza completamente en línea y requiere información básica del equipo, el municipio, la institución educativa, sus integrantes, el docente padrino, denominado “Mi Partner Local”, y una descripción inicial de la idea o iniciativa. Los municipios que no sean seleccionados en esta primera edición conservarán su condición de preinscritos para futuras versiones del programa.

GEN Emprendedor busca convertir las ideas de los jóvenes en oportunidades concretas y demostrar que la educación financiera, el emprendimiento y la tecnología pueden convertirse en herramientas de transformación desde las aulas y los territorios.