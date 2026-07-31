Compras por internet en Colombia crecieron 26,2% durante el primer semestre de 2026

Un análisis de Tiendanube sobre el primer semestre de 2026 muestra un canal en expansión: crecieron las compras, la facturación y la cantidad de productos por pedido. Salud y belleza, Alimentos y bebidas y Joyería ganaron terreno en volumen de pedidos, mientras las billeteras digitales se consolidaron.

El comercio electrónico en Colombia cerró la primera mitad de 2026 en expansión. Según datos de la operación de las tiendas que venden con Tiendanube, la plataforma de e-commerce líder en Latinoamérica, entre enero y junio de este año las compras crecieron 26,2% frente al mismo período de 2025, la facturación aumentó 55,6% y los productos vendidos se incrementaron más de 40%. El consumidor no solo compró más veces: cada pedido sumó más productos (pasó de 2,7 a 3,0 en promedio) y el ticket promedio subió 23,3%, hasta $161.925.

El mix de categorías, medido por cantidad de pedidos, muestra un canal diversificado. Juegos, juguetes y regalos concentró la mayor parte de las compras del semestre (cerca del 22% de los pedidos), seguido por Indumentaria y accesorios (15%). Muy cerca se ubicaron Salud y belleza y Alimentos y bebidas, cada una con alrededor del 10% de los pedidos y entre las de mayor crecimiento: las compras de belleza subieron 45% y las de alimentos y bebidas, 53%. Joyería fue otra de las que más creció en pedidos (+53%). Hogar y jardín, en contraste, movió menos pedidos pero de mayor valor, con un ticket promedio que creció más del 80%.

El cambio más visible estuvo en la forma de pagar. Las billeteras digitales fueron el medio que más creció (de 14,4% a 18,9% de las compras) y el efectivo el que más retrocedió (de 10,6% a 6,5%), un movimiento consistente con la digitalización de los pagos que describe la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), donde el débito a cuenta bancaria o PSE concentra cerca del 64% de las transacciones del mercado.

La lectura regional agrega matices. Bogotá concentró cerca de 3 de cada 10 compras del país, aunque con el ticket promedio más bajo entre las principales regiones ($158.982), frente a Cundinamarca ($195.815) y Santander ($192.372), donde se compra con menos frecuencia pero por montos mayores. Juguetes e Indumentaria y accesorios encabezaron las compras en la mayoría de las regiones: en Bogotá y Antioquia, Alimentos y bebidas completó el podio por volumen de pedidos; en Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, ese lugar fue para Salud y belleza.

El comportamiento acompaña el momento del sector. La CCCE señaló que el comercio electrónico colombiano comenzó 2026 con un crecimiento de hasta 22,2% en transacciones y describe una etapa de madurez, con consumidores que compran con más frecuencia y empresas que amplían su oferta en línea.

«El comercio electrónico en Colombia dejó de ser una promesa para volverse un canal de consumo cotidiano, y eso se nota en cómo compran las personas: con más frecuencia, con pedidos de mayor valor y, cada vez más, pagando desde una billetera digital. Para las marcas esto abre una oportunidad concreta: el consumidor ya está en el canal digital y dispuesto a gastar más por compra, así que el desafío pasa por ofrecer una experiencia sólida en cada punto del recorrido. Desde Tiendanube acompañamos a las marcas para que capturen esa demanda con tecnología, robustez e innovación», señaló Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Colombia.