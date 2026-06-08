UNINAVARRA, transforma vidas y construye región

¿Qué es la pasión sino esa fuerza interior capaz de movilizar la voluntad, inspirar los sueños y convertir los propósitos en realidades? Es ese sentimiento profundo que impulsa a las personas a entregarse con convicción a una causa, una profesión o un proyecto, hasta el punto de encontrar sentido en cada esfuerzo realizado. La pasión es el motor que permite superar obstáculos, persistir frente a las dificultades y mantener viva la esperanza de alcanzar metas que, para muchos, podrían parecer inalcanzables.

Esa es precisamente la impresión que me deja escuchar a la rectora de la Institución Universitaria UNINAVARRA, la doctora Sandra Navarro Parra, así como a los integrantes de su equipo directivo, administrativo y docente, cuando hablan de la misión que asumieron hace varios años: contribuir a la formación integral de miles de jóvenes mediante una educación de alta calidad, capaz de transformar vidas y aportar al desarrollo de la región surcolombiana.

En sus palabras no se percibe únicamente el cumplimiento de una responsabilidad institucional. Se evidencia una profunda convicción por generar oportunidades, impulsar el talento de las nuevas generaciones y contribuir a la construcción de una sociedad más preparada para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Esa visión ha permitido consolidar una institución que entiende la educación como una herramienta de movilidad social, progreso y desarrollo regional.

Fue precisamente esa pasión la que hizo posible convertir en realidad el sueño de crear una institución de educación superior comprometida con las necesidades del territorio. Hoy, UNINAVARRA se ha consolidado como un referente académico en el sur colombiano, gracias a una propuesta educativa que combina excelencia académica, innovación, infraestructura moderna y una estrecha relación con las dinámicas sociales y productivas de la región.

Su crecimiento no ha sido producto de la casualidad. Detrás de cada logro existe una apuesta permanente por la calidad. Cuenta con un cuerpo docente altamente calificado, instalaciones cómodas y adecuadas para el aprendizaje, laboratorios especializados, recursos tecnológicos de vanguardia y metodologías que integran de manera efectiva la formación teórica con la práctica profesional. Todo ello orientado a garantizar que sus egresados lleguen al mundo laboral con las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para ejercer con eficiencia, responsabilidad y sentido ético las profesiones para las cuales fueron formados.

Actualmente, la institución ofrece programas de pregrado en Medicina, Derecho, Enfermería, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, áreas fundamentales para el fortalecimiento del talento humano que demanda el desarrollo regional.

Uno de los proyectos más representativos de esta apuesta por la excelencia es el Hospital Universitario Simulado de Alta Complejidad (HUSAC), un escenario académico que constituye una verdadera revolución para la formación de profesionales de la salud en el sur colombiano. Este moderno espacio permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones clínicas simuladas de alta complejidad, fortaleciendo sus capacidades técnicas, científicas y humanas antes de asumir la atención de pacientes en entornos reales.

En una época en la que la educación superior enfrenta enormes retos, resulta alentador encontrar instituciones que mantienen intacta su vocación de servicio y su compromiso con la excelencia. UNINAVARRA es una muestra de cómo la pasión, cuando se acompaña de visión, disciplina y trabajo constante, puede convertirse en un poderoso instrumento de transformación social. Su aporte trasciende las aulas y se refleja en cada profesional que egresa preparado para contribuir al bienestar de sus comunidades y al desarrollo sostenible de toda la región surcolombiana.

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Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

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