Alcalde Germán Casagua, beneficia a más de 200 niños con implementación deportiva en Neiva

El mandatario entregó zapatillas, uniformes, petos, balones y demás implementos deportivos a más de 200 niños, niñas y jóvenes de los barrios Vicente Araujo y Luis Eduardo Vanegas, fortaleciendo los procesos deportivos de la Comuna 9.

Con el propósito de seguir impulsando el deporte como una herramienta de transformación social, el alcalde Germán Casagua, junto al secretario de Deporte y Recreación, lideró la entrega de implementación deportiva a más de 200 niños, niñas y jóvenes de los barrios Vicente Araujo y Luis Eduardo Vanegas, en la Comuna 9.

Durante la jornada se hizo entrega de zapatillas, uniformes, petos, balones y otros implementos deportivos que fortalecerán los procesos de formación de los clubes Roni Fútbol Club, Rufaos y Atlético Real, brindando mejores condiciones para el entrenamiento y la práctica deportiva de cientos de niños y jóvenes de este sector de la ciudad.

El mandatario destacó que estas acciones hacen parte del compromiso de la Administración Municipal por seguir llevando oportunidades a los barrios, promoviendo el deporte como un camino para la formación en valores, la sana convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, continuará llegando a las diferentes comunas con programas, dotaciones e iniciativas que fortalezcan el deporte y la recreación, beneficiando a más niños, niñas y jóvenes de la capital huilense.