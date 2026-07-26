El deporte vuelve con todo a Puertas del Sol, sur de Neiva; Germán Casagua recupera cancha sintética

El alcalde Germán Casagua continúa recuperando escenarios deportivos y fortaleciendo las escuelas de formación del municipio.

Cumpliendo con el compromiso de transformar los escenarios deportivos abandonados, el alcalde de Neiva Germán Casagua Bonilla, puso en funcionamiento la cancha sintética del barrio Puertas del Sol, un escenario que vuelve a estar al servicio de niños, niñas, jóvenes y familias del sector.

La intervención hace parte del plan de recuperación de once canchas sintéticas públicas del municipio. El trabajo incluyó el cambio del tapete sintético, la instalación del sistema de shock pad, la adecuación del drenaje, la nivelación del terreno y trabajos de pintura y embellecimiento.

Durante la entrega del escenario, el alcalde Germán Casagua y el secretario de Deporte y Recreación Juan Camilo Muñoz, también hicieron entrega de implementación deportiva a las escuelas de formación del sector, con el fin de fortalecer los procesos deportivos de niños, niñas y jóvenes.

Esta obra hace parte de la inversión realizada con los recursos del empréstito de $80 mil millones, de los cuales $3.100 millones están siendo destinados a la recuperación de las canchas sintéticas públicas de Neiva.

Con estas acciones, la Administración Municipal continúa recuperando escenarios deportivos y apoyando el talento de las nuevas generaciones, brindando espacios dignos para la práctica del deporte y la sana convivencia.