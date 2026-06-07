UNINAVARRA, socializa sus escenarios de práctica Clínica, relación Docencia Servicio a nivel nacional, con su propuesta ‘UNINAVARRA en tu región’ y convenios internacionales

La Rectora de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA PhD. Sandra Liliana Navarro Parra, socializó la estrategia #UNINAVARRAEnTuRegión, destacando la amplia relación de Convenios Docencia Servicio suscrito con Clínicas y Hospitales en diferentes ciudades del país, para soportar las prácticas formativas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas.

También destacó los diferentes convenios internacionales y nacionales que permiten la movilidad académica de los estudiantes, en escenarios de práctica / universidades de orden nacional o internacional, con lo cual, se fortalecen las competencias profesionales y la reparación de los estudiantes de UNINAVARRA para responder a las necesidades del sector salud con visión internacional.

La Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, continúa consolidándose como referente en la formación de profesionales de la salud gracias a un modelo educativo con su estrategia didáctica que incorpora ambientes simulados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para la adquisición y fortalecimiento de competencias, habilidades y destrezas del estudiante, en pro del buen desempeño y disminución del riesgo en la etapa de práctica formativa en ambientes reales.

Este enfoque formativo permite que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y competencias de manera progresiva, garantizando una preparación sólida, el afianzamiento de sus conocimientos teóricos, el entrenamiento y re-entrenamiento de la práctica clínica, para luego desarrollar sus prácticas clínicas en escenarios reales.

Esta estrategia innovadora se desarrolla en el Hospital Universitario Simulado de Alta Complejidad (HUSAC), un escenario referente a nivel nacional, que cuenta con más de 60 simuladores alta fidelidad, con tecnología de punta. Este espacio permite recrear situaciones clínicas reales, favoreciendo la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades técnicas y el fortalecimiento de competencias antes del contacto con pacientes reales.

Se resaltó los diferentes convenios de la relación docencia servicio que se han suscrito con Clínicas y Hospitales cuyo alcance es soportar las prácticas formativas clínicas de los estudiantes, entre las entidades conveniadas se encuentran: la Fundación Clínica Shaio de Bogotá, Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva, Hospital Universidad del Norte en Barranquilla, Hospital San Rafael del Espinal en Espinal, Hospital Departamental María Inmaculada en Florencia, Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en Bogotá, Hospital Occidente de Kennedy y otros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en Bogotá, Corporación Médica del Caquetá en Florencia Caquetá, Hospital Departamental San Antonio de Pitalito en Pitalito, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Neiva, E.S.E. Carmen Emilia Ospina en Neiva, Hospital Departamental San Vicente de Paúl E.S.E en Garzón, Hospital Universitario Santa Clara, Hospital San Blas y otros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en Bogotá, Clínica Medicadiz de Ibagué, Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá, Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, UMIT (Unidad Materno Infantil) de Ibagué, Clínica Junical en Girardot, E.S.E María Auxiliadora de Garzón, E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua en La Plata, Clínica Tolima en Ibagué, Centro Especializado de Urología en Neiva, E.S.E Hospital San Francisco de Asís en Palermo.

De manera internacional por medio de convenios con instituciones como CONAHEC Consorcio de Hospitales America del Norte en EE.UU. y Canadá, Hospital del grupo INILATmov+ de Chile, México y otros 6 países, Red Global de Hospitales VSLO en EE.UU., SAPIENZA – Universidad de Roma, Hospital Universitario Sant’Andrea y Hospital Universitario Umberto I en Italia, Complejo Hospital Universitario de Badajoz en España entre más de ciento ochenta convenios internacionales.

Estas experiencias permiten aplicar sus conocimientos en contextos reales, acompañados por especialistas y profesionales de amplia trayectoria. Con este modelo de formación integral, UNINAVARRA reafirma su compromiso con la calidad académica, bajo un modelo de innovación educativa constante y la formación de profesionales capaces de generar un impacto positivo en el sector salud y en la sociedad.