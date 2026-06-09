Una decisión pensando en Colombia, el Huila y Neiva

Las decisiones que tomamos como ciudadanos definen el rumbo de nuestro país. Por eso, la segunda vuelta presidencial es un momento muy importante para Colombia, para el Huila y para Neiva.

Estoy convencido de que durante los próximos cuatro años necesitaremos tres cosas fundamentales: liderazgo, equilibrio y que se cumpla la palabra.

Por esa razón he decidido votar por la fórmula Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Veo en José Manuel Restrepo, una persona preparada, conocedor del estado y moderado, con una visión clara para generar empleo, apoyar a los emprendedores, fortalecer la educación y abrir más oportunidades para nuestros jóvenes.

Y veo en Abelardo de la Espriella el liderazgo firme que se necesita para recuperar la seguridad, enfrentar la extorsión y responder a los problemas que hoy afectan a millones de colombianos.

Juntos representan algo que hoy necesita el país: liderazgo con carácter y liderazgo con conocimiento, pero sobre todo la capacidad de unir distintos sectores alrededor de objetivos comunes como la seguridad, el empleo, la educación y las oportunidades.

Y hay algo más que considero fundamental: la palabra se honra.

Durante estos años escuchamos muchas promesas para el Huila y para Neiva que nunca llegaron a convertirse en realidad. Por ejemplo la PTAR de Neiva, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero aún sin respuestas concretas para la ciudad.

Esta decisión la tomo pensando en Colombia, pero también en el Huila y especialmente en Neiva, porque nuestra ciudad necesita más oportunidades para los jóvenes, más empleo, más inversión, más seguridad y líderes capaces de convertir los compromisos en resultados.

Por eso acompañaré este proyecto e invito a quienes comparten esta visión a participar activamente en esta elección.

Creo en una Colombia con más oportunidades. Creo en un Huila con más progreso. Y creo en una Neiva capaz de liderar su propio futuro.

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Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem